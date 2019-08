Jaarbeurs Gent Gesponsorde inhoud 3 redenen waarom je de Jaarbeurs Gent dit jaar absoluut niet mag missen Aangeboden door Jaarbeurs Gent

27 augustus 2019

09u00 0 Gent Lokale handelaars, makers en uitvinders doen elke dag hun uiterste best om hun verhaal en hun passie aan de man te brengen. Eenmaal per jaar komen ze samen, zodat jij de leukste producten uit jouw stad of streek kan (her)ontdekken. Place to be: de Jaarbeurs Gent!

Het hebbeding van het najaar (en nog handig voor op de beurs ook!)

Alle Gentse zakken steunen het goede doel De Sloep

Elke dag krijgen de eerste 1.000 bezoekers gratis een mooie, duurzame, maar vooral ongelooflijk wijze shoppingtas. Ben je je gratis exemplaar misgelopen? Geen nood, je kan er op de beurs ook altijd eentje kopen voor 1 euro. De opbrengst gaat naar vzw De Sloep. In dit open huis kunnen ouders met jonge kinderen uit een aantal Gentse wijken terecht voor ondersteuning op het vlak van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van hun kids.

Klaar om de beurs te verkennen? Mis dan vooral deze 3 stands niet!

1. De wereld van Woody

Het Belgische merk Woody ken je vast wel van de kleurige slaapkleding. Elk jaar brengen ze drie dierenthema’s uit, die je terugvindt op pyjama’s, slaapkleedjes, bedlinnen, zwemkleding en pantoffels. Woody wordt dit jaar 25, en dat wordt niet alleen gevierd met een ‘limited edition’-verjaardagscollectie, maar ook met de lancering van de Woody World app. Een tablet of een smartphone, da’s alles wat je nodig hebt om de vriendjes op je pyjama tot leven te wekken. Je scant het diertje op je pyjama in en plots staat het in levende lijve voor je neus! Kom het uitproberen uit op de Jaarbeurs Gent.

2. Gentrepreneur: jong, Gents ondernemerschap

Een nieuw product of dienst start altijd met een idee waarbij iemand gemotiveerd wordt om met dat idee een onderneming op te richten. En dat is van alle leeftijden! Zo kunnen ook studerende jongeren de microbe te pakken krijgen om een eigen bedrijfje op te starten. Voor hen is er Gentrepreneur, het Gentse netwerk van ondernemende jongeren. Deze organisatie ondersteunt hen met groepsworkshops, infosessies, gratis expertise en coaching. Voor studenten heel toegankelijk, gratis en zonder fuss. Benieuwd naar de sublieme ideeën van een stuk of wat ‘Gentrepreneurs’? Je ontdekt ze op de Jaarbeurs!

3. Lekker Oost-Vlaams

Ondernemers en handelaren met een passie vind je in heel Oost-Vlaanderen, en ze maken de lekkerste producten. Wie proeft er nu niet graag van mattentaarten, chocolade, speculaas, honing, streekbieren, jenever, advocaat, koffie, ham en zo veel meer. Je kan de mensen achter al deze producten ontmoeten op de stand ‘Lekker Oost-Vlaams’. Een echte aanrader voor alle fans van authentieke streekproducten.

Praktisch

Van donderdag 19 t.e.m. zondag 22 september in Flanders Expo Gent.

Elke dag van 11u tot 18u, Happy Hour vanaf 16u.

Ticketprijs: VVK 5 euro, aan de kassa 8 euro, kinderen tot 14 jaar gratis.

Vrijdag 20 september: Stoffenspektakel – bezoekers hiervan krijgen gratis toegang tot de Jaarbeurs Gent, ook tijdens het weekend.

Koopjesjagers opgelet: op zondag 22 september is er de Kleding Outlet Beurs, met een stockverkoop van merkkleding. Via de Jaarbeurs krijg je gratis toegang vanaf 12u.