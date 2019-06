3 jaar cel voor Italiaans restaurant in de Brugse Poort dat geen pizza’s, maar drugs verkocht: “Veel klanten, maar bijna niemand ging er eten” JDG

07 juni 2019

09u59 0 Gent Pizza’s? Neen: cocaïne en hasj. De uitbater van een Italiaans restaurant in de Brugse Poort heeft een celstraf van 3 jaar aan z’n been omdat hij drugsverkoop organiseerde én toestond in zijn zaak. “Er at zo goed als nooit iemand.”

Op 24 januari kamde de politie meer dan vijftig horecazaken uit in Gent, vooral op basis van aanwijzingen van buurtbewoners die er ongure zaakjes vermoedden. Een van de restaurants waar de politie onaangekondigd een kijkje ging nemen, was een Italiaanse zaak in de Brugse Poort. Maar in de plaats van pizza’s, trof de politie er vooral drugs aan. Hasj en cocaïne: op de afwastafel, in de afzuigkap, in de pepermolen.

Drugsmarktplaats

Bij een controle zou blijken dat van de tien klanten die er in twee uur tijd binnen wandelden, negen bekend stonden bij de politie uit het drugsmilieu. “Het restaurant draaide slecht. Er at zo goed als nooit iemand, al kreeg de eigenaar wel volk over de vloer”, vertelde de openbaar aanklager vrijdag, tijdens het proces tegen de uitbater. “Voor mij staat het vast dat het restaurant een drugsmarktplaats was. Klanten konden er van elkaar drugs kopen, maar ook van de eigenaar.”

De uitbater, die ook effectief een opleiding tot kok gevolgd heeft, bekende tijdens de behandeling dat hij zelf drugs gebruikte en verkocht. “Ik had relationele en financiële problemen”, zei de man. Dat hij in het verleden al veroordeeld werd voor bezit en verkoop van drugs, maar na zijn vrijlating uit de gevangenis gewoon opnieuw begon, kan echter op weinig begrip rekenen van de rechtbank.

“U graaft een put voor uzelf, meneer”, sprak rechter Caroline Blomme de man in mei toe. “U lost uw problemen toch niet op door opnieuw drugs te verkopen? Trekt u geen lessen uit uw eerdere veroordeling? Blijkbaar niet.” Vrijdag legde ze hem een effectieve celstraf van 3 jaar en een geldboete van 8.000 euro op. 17.000 euro aan drugswinsten zijn dan weer verbeurdverklaard. En zijn zaak? Die mag voor tien jaar de deuren sluiten.