3.000 extra jobs op komst dankzij nieuw bedrijventerrein ‘Eiland Zwijnaarde’: “Belangrijke economische groeipool voor Gent” Yannick De Spiegeleir

24 september 2019

15u13 1 Gent Verschillende publieke en private partners hebben dinsdagochtend het nieuwe bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde geopend. Het 35 hectare grote park wordt de thuisbasis van bedrijven die zich specialiseren in kenniseconomie, logistiek en watergebonden industrie. Goed voor 3.000 extra jobs.

Een grote troef van het nieuwe duurzame bedrijventerrein is de strategische locatie: langs de E40, een directe aansluiting met de R4 én een rechtstreekse toegang tot de Boven-Schelde. Die locatie wordt ook uitgespeeld. “De bedrijven die zich hier vestigen kunnen genieten van alle troeven die de waterweg hen te bieden heeft. Inzake mobiliteit is de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het wegvervoer”, zegt Dominique Van Hecke, algemeen directeur van De Vlaamse Waterweg.

De bedrijven die zich hier vestigen kunnen genieten van alle troeven die de Boven-Schelde hen te bieden heeft. De binnenvaart is een volwaardig alternatief voor het wegvervoer Dominique Van Hecke

Het bedrijventerrein zal ruimte bieden aan twee hoofdactiviteiten. 18 hectare wordt voorzien voor logistieke en distributiebedrijven die maximaal gebruik maken van de binnenvaart. Om hun werking mogelijk te maken komen er op de westelijke zijde van het bedrijventerrein kaaimuren langs de Boven-Schelde. Met het volgende principe in het achterhoofd: elke vracht die via de watersnelweg kan gaan, moet niet meer over de weg.

17 hectare wordt gereserveerd voor hoogwaardige kenniseconomie. Een deel van het bedrijventerrein heeft ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de UGent. Zo is de opbouw van CAPTURE, een onderzoekscentrum voor het hergebruik van grondstoffen, volop aan de gang.

“We moeten de juiste voorwaarden scheppen zodat nieuwe bedrijven het daglicht kunnen zien en bestaande bedrijven verder kunnen doorgroeien. Met deze ontwikkeling voorzien we ruimte om dit mogelijk te maken”, zegt Sofie Bracke (Open Vld), schepen van economie en voorzitter van de raad van bestuur van de nv Eiland Zwijnaarde (alliantie van Alinoso Group, stadsontwikkelingsbedrijf Sogent, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM en de Vlaamse Investeringsmaatschappij PMV die de terreinen ten zuiden van de E40 ontwikkelen, red.). Diezelfde boodschap beaamt burgemeester en partijgenoot Mathias De Clercq. “Eiland Zwijnaarde wordt één van de belangrijkste economische groeipolen van onze stad. Hier kunnen tot 3.000 banen gecreëerd worden.”

Landschapsheuvel

Eiland Zwijnaarde moet tot slot ook een aangename werkplek worden met veel groen én een fiets- en wandelpad langs de oude getijdenarm van de Schelde waar ook mensen uit de buurt van kunnen genieten. Kers op de taart wordt een landschapsheuvel die uitkijkt over het bedrijventerrein. Ook buurtbewoners of andere passanten zullen kunnen genieten van die groene omgeving.