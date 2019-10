270 nieuwe schoolplaatsen op komst op onderwijscampus Offerlaan: “Dreigend capaciteitstekort opvangen” Yannick De Spiegeleir

31 oktober 2019

14u49 0 Gent De stedelijke onderwijscampus aan de Offerlaan zal de komende jaren uitgebreid worden met 270 extra schoolplaatsen. “Dit is een belangrijke stap om een dreigend capaciteitstekort in het secundair stedelijk onderwijs op te vangen”, zegt onderwijsschepen Elke Decruynaere (Groen).

Nabij de Watersportbaan, in het gebied tussen de Offerlaan, de Martelaarslaan, de Neermeerskaai en de Groot-Brittanniëlaan, ligt een scholencampus van het stedelijke onderwijsnet met 6 scholen: Freinet Middenschool Gent, het Kwadrant, Spectrum Gent en Freinet Atheneum De Wingerd zijn 4 secundaire scholen, maar ook de lessen van het Deeltijds Kunst Onderwijs DKO en het Centrum voor Volwassenen Onderwijs (CVO) vinden er plaats.

De eerste prioriteit is om de onderwijscapaciteit van de scholen te verhogen. Hiermee wil de Stad het dreigend tekort aan plaatsen in het stedelijk onderwijs ondervangen. Op de site aan de Offerlaan moet dat mogelijk zijn door het ruimtegebruik van bestaande gebouwen te optimaliseren, inefficiënte gebouwen te slopen en een nieuw gebouw te realiseren.

Masterplan

In het voorjaar werden vanuit de Vlaamse Regering subsidies toegekend om de capaciteit van deze campus uit te breiden. Er komen in totaal minstens 270 plaatsen bij in het secundair onderwijs. De Stad gaf dan ook aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent de opdracht om een masterplan voor de site te laten opmaken. Sogent zoekt daarom momenteel een extern ontwerp- en studieteam dat deze opdracht kan uitvoeren.

“6 scholen op dezelfde site, dat is een unieke kans om tot één onderwijscampus te komen die alle scholen toelaat hun eigen sterktes in de verf te zetten en via samenwerking nog meer te bereiken. En dat in partnerschap met de Stad Gent en de ruime buurt”, zegt schepen Decruynaere (Groen).

Daarnaast wordt ook de onmiddellijke omgeving van de scholen aantrekkelijker gemaakt. Er komen groene rustpunten en plekken die scholen of externen kunnen gebruiken om activiteiten te organiseren.

De scholensite is over de jaren heen gegroeid. Veel open ruimte is verhard geraakt, waardoor er tussen de gebouwen relatief weinig groen aanwezig is. Meer groen zal een aangenamere (leer)omgeving creëren. Verder worden ook de toegankelijkheid en de mogelijkheid om de site makkelijk te doorkruisen verbeterd. Er is nu al veel passage, want de fiets- en wandelpaden spelen een belangrijke rol in de verbinding van de campus met onder andere het Sint-Pietersstation.

“Het ontwerp- en studieteam wordt nog dit jaar aangesteld en start begin januari aan de opdracht. Een structuurschets en het inrichtingsplan moeten klaar zijn tegen midden 2020. Daarna kan de architectuuropdracht voor de bijkomende plaatsen starten”, besluit schepen van Stadsontwikkeling Sami Souguir (Open VLD).