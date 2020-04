270 coronaboetes in drie dagen, maar “meeste Gentenaars houden zich aan maatregelen” Cedric Matthys

06 april 2020

18u10 0 Gent De Gentenaars hebben zich ondanks de stralende zon relatief goed aan de coronamaatregelen gehouden. Dat blijkt uit cijfers van de Gentse politie. Bijna 300 personen kregen een bekeuring. Vooral niet-essentiële verplaatsingen blijven een probleem.

Dat afgelopen weekend ook in Gent de zon scheen, zien we duidelijk in de cijfers. Waar de Gentse politie het eind maart nog 187 pv’s uitschreef voor het niet-naleven van de coronamaatregelen is dat aantal nu stevig opgelopen. Op vrijdag, zaterdag en zondag samen kregen 194 overtreders een pv. Ook gaf de politie gas-boetes. Door een verandering in de wetgeving mogen agenten sinds dit weekend ook voor corona-inbreuken dit soort bekeuringen uitschrijven. 76 overtreders moesten onmiddellijk 250 euro betalen, goed voor een totaal van 19.000 euro.

Tevreden

Als we de pv’s en de gasboetes samentellen, komen we aan aan totaal van 270 bekeuringen. Het grootste deel hiervan, 118 om precies te zijn, gingen net als vorige week naar mensen die zich ‘niet-essentiële verplaatsten’. “Het overgrote deel van de mensen houdt zich goed aan de maatregelen”, klinkt het bij de Gentse politie. “Maar sommigen blijven samen in de wagen kruipen of organiseren barbecues. Controleren blijft dan ook noodzakelijk.”