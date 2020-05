27-jarige man laat leven bij kettingbotsing op E17 Cedric Matthys

27 mei 2020

07u46 198 Gent Bij een kettingbotsing op de E17 in Destelbergen is een 27-jarige man met de Franse nationaliteit overleden. Een vrachtwagen reed in op de staart van een file na een eerder ongeluk. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige die door het parket is aangesteld blijkt dat de vrachtwagen “met volle snelheid” is ingereden op de file. Een Nederlandse bestuurder die bij het ongeluk betrokken was, doet zijn verhaal. “De kracht waarmee je naar voren wordt geduwd, dat kan je niet vatten.”



Vanochtend verloor een 27-jarige man met de Franse nationaliteit het leven op de E17, vlak bij de afrit van de R4. “Bij een eerder ongeval, rond 6.50 uur, kwam een vrachtwagen op zijn kant terecht onder een brug over de R4", legt commissaris Geert Allemeersch van de Federale Wegpolitie uit. “Er was enkel stoffelijke schade, maar een van de drie rijstroken raakte versperd. Er ontstond een file rond de verkeerswisselaar en in de staart van die file botsten vier vrachtwagens op elkaar. Hierbij viel een dode en zwaargewonde.”

Hoge snelheid

“Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen was”, zegt een Nederlandse bestuurder die bij het ongeluk betrokken was. De man zat in de tweede vrachtwagen in de rij en was op weg met een lading champignons. Hij kwam er met de schrik van af. “Een vrachtwagen reed tegen hoge snelheid op mij in. De kracht waarmee je naar voren wordt geduwd, dat kan je niet vatten. We stonden in de file en plots hoorde ik een luide klap. Het was alsof er een kanon naast mijn oor werd afgeschoten. Ik rij al jaren met de vrachtwagen, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Stevige file

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan. Hij bevestigt het verhaal van de Nederlandse ooggetuige. “Uit de eerste bevindingen blijkt dat de vrachtwagen met volle snelheid inreed op de file”, laat het parket weten. “In de staart van de file kwamen drie vrachtwagens tot stilstand. Een vierde vrachtwagen reed hierop in.”

Door het ongeluk was de E17 van Gent richting Antwerpen ter hoogte van Destelbergen lange tijd afgesloten om de wagens vlot te kunnen takelen. De hele voormiddag stond er een stevige file. Al het verkeer moest voorlopig via de parallelweg naast de snelweg rijden.