260 overtreders gevat afgelopen weekend: aantal coronaboetes in Gent stagneert Wouter Spillebeen

27 april 2020

12u20 0 Gent Nadat er tijdens het paasweekend opvallend veel coronaboetes werden uitgeschreven, lijken de cijfers nu gestagneerd te zijn. Vergeleken met het weekend ervoor, schreef de politie ongeveer even veel pv’s, waarschuwingen en onmiddellijke inningen uit.

Van vrijdag tot zondag deelde de politie 188 pv’s uit, waarvan 68 voor samenscholing en 47 voor niet-essentiële verplaatsingen. 47 overtreders moesten een onmiddellijke inning betalen, 26 van hen voor samenscholingen en 12 voor onnodige verplaatsingen. Daarnaast werden er 25 waarschuwingen gegeven, waarvan 13 voor samenscholingen en geen enkele voor niet-essentiële verplaatsingen.

In totaal betrapte de politie dus 260 overtreders. Dat is ongeveer even veel als de 254 overtreders van vorig weekend. Toen telde de politie 169 pv’s, 56 onmiddellijke inningen en 29 waarschuwingen. Ook de cijfers van de weekdagen lopen na het paasweekend ongeveer gelijk.