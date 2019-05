25ste legionella-patiënt opgenomen in ziekenhuis HR LH

21 mei 2019

17u47

Bron: VRT, belga 18 Binnenland Er zijn twee nieuwe patiënten die besmet zijn met de legionellabacterie opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. Een man uit Evergem is ziek sinds vrijdag en verkeert niet in levensgevaar. Een vrouw ontwikkelde zaterdag de eerste symptomen. Dat brengt het totaal op 25 patiënten die ziek geworden zijn door legionella in de ruime omgeving van de Gentse Haven.

De vrouw die werd opgenomen in het ziekenhuis, woont niet in Evergem maar moet bevraagd worden over de locaties waar zij de voorbije weken is geweest, meldt VRT NWS.

Twee mensen zijn al overleden aan de ziekte en enkele zieken verkeren nog in kritieke toestand. Het Agentschap Zorg en Gezondheid meldde gisteren ook nog twee nieuwe gevallen van legionella in de Gentse kanaalzone. “Het gaat om een bewoner van Evergem”, bevestigt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Hij is gisterenavond opgenomen in het ziekenhuis en ligt niet op intensieve zorgen.”

Over de exacte bron van de besmetting is nog geen uitsluitsel, al is het aantal verdachte locaties beperkt tot twee bedrijven met hoge concentraties van de bewuste legionella-variant. In totaal zijn bij zeventien havenbedrijven analyses uitgevoerd.

