251.000 tickets de deur uit voor Van Eyck-tentoonstelling: “We verhogen het aantal bezoekers per tijdslot” Cedric Matthys

05 maart 2020

21u12 10 Gent Het MSK heeft al 251.000 tickets voor de Het MSK heeft al 251.000 tickets voor de Van Eyck-expo verkocht. Dat liet schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD) donderdagavond weten op een vraag van partijgenote Mieke Bouve. Ook kwamen we te weten dat 22 Italianen hun ticket annuleerden. Naar alle waarschijnlijkheid is dat te wijten aan het coronavirus.

Dat de Van Eyck-tentoonstelling in het MSK een succes zou worden, stond in de sterren geschreven. Toch overtreft de expo zelfs die verwachtingen. Waar de stad hoopte op de verkoop van 240.000 tickets, blijken intussen 251.000 de deur uit. “Ik ben daarenboven tevreden dat de tentoonstelling ook bij de Gentenaars aanslaat", liet schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD) weten. “Uit cijfers blijkt dat 67% procent van de ticketkopers Belgen zijn, waarvan 15 procent Gentenaars.”

Naast de officiële cijfers werd donderdagavond ook bekend dat 22 personen hun ticket annuleerden. Zij bleken allemaal afkomstig uit Italië, waar het coronavirus momenteel hevig woedt. Toch lijkt het MSK zich hier voorlopig weinig zorgen om te maken. “Het aantal bezoekers dat per tijdslot wordt toegelaten, is opgetrokken van 95 naar 110", zei Souguir. “Qua veiligheid en comfort bleek dat geen probleem. Verder onderzoeken we of we de expo kunnen rekenen tot 1 of 2 mei.” Normaal gezien liep de tentoonstelling tot 30 april.