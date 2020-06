250.000 euro om Roma Nederlands te leren, prijs voor rest van project nog onbekend Sabine Van Damme

16 juni 2020

16 juni 2020

07u15 0 Gent Het project om alle rondzwervende bewoners van Gent samen te brengen op een site aan de Afrikalaan komt er. "Tegen november moet iedereen die intekende op de Lübecksite wonen", zegt burgemeester Mathias De Clercq. Hoeveel dat integratieprojec t zal kosten is nog steeds niet duidelijk. Wel staat vast dat er 250.000 euro gestoken wordt in opleidingen, met Nederlandse les voorop.

Wooncontainers, sanitair, en klaslokalen. Dat wordt de opstelling van het integratieproject dat de stad op poten zet op de voormalige Lübecksite aan de Afrikalaan. In september vorig jaar werd een nulmeting gedaan. Iedereen die toen illegaal in kampen, barakken of caravans op Gentse grondgebied woonde, kreeg de kans in te stappen in het project. Wie dat niet doet, moet het grondgebied Gent verlaten. “Daarna is het gedaan met illegale kampen in Gent, we zullen ze niet meer tolereren”, maakt burgemeester Mathias De Clercq zich sterk. Wie wel instapt, stapt ook verplicht mee in een leertraject. Nederlands leren wordt daarbij de hoofdzaak, maar ook gewoon alfabetisering en zelfs digitale vaardigheden staan op het programma. Voor dat leertraject alleen al – dat net als het volledige project maximum 3,5 jaar zal duren – maakt de stad 250.000 euro vrij. Hoeveel de rest van het project zal kosten (de huur van wooncontainers, de uitbating, …) is nog steeds niet duidelijk. Zolang de aanbesteding loopt, worden geen prijzen bekend gemaakt.

Momenteel zouden 108 mensen instappen in het project, van de 138 mensen die vorig jaar werden geregistreerd. Een deel daarvan woont nu al op het doortrekkersterrein aan de Drongensesteenweg. De Limburgse firma Warsco levert in september maximum 44 containers op de site. Wie het project zal uitbaten is nog niet bekend. Ultieme doelstelling is om de hele groep te begeleiden naar een job en een vaste woonst.