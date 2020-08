25-jarige vrouw overlijdt in ziekenhuis aan verwondingen na uitslaande brand Cedric Matthys

07 augustus 2020

12u57 12 Gent De Kunstenaarsstraat in Sint-Amandsberg is in rouw. De 25-jarige vrouw die De Kunstenaarsstraat in Sint-Amandsberg is in rouw. De 25-jarige vrouw die donderdagochtend uit een brandende woning werd gered is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.

Het heeft niet mogen zijn. De 25-jarige Gentse vrouw die donderdagochtend uit een brandende woning werd gered, is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De dame was samen met haar moeder en twee zussen in het rijhuis aanwezig toen iets na zeven uur ‘s ochtends brand uitbrak op de eerste verdieping. De moeder en haar oudste dochter konden ontkomen via de voordeur, maar het slachtoffer zat op dat moment nog vast in de woning samen met haar tweelingzus.

Haar zus kon, met hulp van de buren, ontsnappen via het dakraam. De vrouw zelf raakte bewusteloos. De brandweer bevrijdde haar uit de kamer en reanimeerde haar op straat. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk. Het parket stelde een branddeskundige aan. De woning werd intussen onbewoonbaar verklaard.