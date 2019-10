25 duo’s beluisteren nieuwe plaat Brihang in casco woning Cedric Matthys

14 oktober 2019

20u50 0 Gent Brihang is terug van nooit weg geweest. Drie jaar na zijn debuutalbum Zolangmogelijk gooit de West-Vlaamse rapper op 16 oktober zijn nieuwe worp Casco online. 25 duo’s kregen dit weekend de kans om de plaat als eerste te beluisteren.

Een casco woning in de Gentse Begijnhoflaan. Een betere plaats kon Brihang moeilijk kiezen om zijn nieuwe plaat voor te stellen. “Je denkt dat je op je 26e alle woorden wel kent”, zei de West-Vlaamse rapper in het weekblad Knack Focus, “maar ik had geen idee wat casco betekende. Het bleek een goede metafoor te zijn voor waar ik met het album heen wilde: het raamwerk staat er, maar het is niet allemaal tot in de puntjes afgewerkt. Zo kan iedereen er achteraf zijn eigen invulling aan geven.” Op 16 oktober is de nieuwe plaat digitaal te koop, vanaf 25 oktober ligt ze op vinyl en op cd in de winkels.