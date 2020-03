25.000 studenten UGent zullen in juni examen maken op campus Jill Dhondt

26 maart 2020

18u45 0 Gent De Universiteit Gent heeft aangekondigd dat de examens gewoon doorgaan. De proeven zullen begin juni starten, in plaats van eind mei. De bachelorstudenten zullen die samen afleggen in de gebouwen van de universiteit, masterstudenten zullen in de mate van het mogelijke online getest worden.

De studenten van de Universiteit Gent volgen voor de rest van het semester nog online les. Als de lessen afgelopen zijn, krijgen ze nog twee weken om voorbeeldvragen en bijbehorende antwoorden te bespreken met de proffen, en om te blokken. Voor de maatregelen ingang vonden, was er afgesproken dat de examens eind mei zouden starten. Nu werd beslist dat de startdatum verlegd wordt naar 1 juni. De start van de tweede zit wordt niet aangepast, die start nog steeds op 17 augustus. De 25.000 bachelorstudenten van de UGent zullen beide examenreeksen afleggen op de campus. De 15.000 masterstudenten zullen zoveel mogelijk online geëvalueerd worden. “Voor sommige faculteiten, zoals de Geneeskunde en Dierengeneeskunde is dat natuurlijk moeilijk”, zegt woordvoerder Tine Dezeure. “Als het echt niet online kan, volgen zij dezelfde regels als de bachelors.”

Anderhalve meter afstand

De universiteit geeft aan dat social distancing gegarandeerd zal worden, wanneer de studenten hun examen komen afleggen op de campus. De studenten zullen anderhalve meter van elkaar moeten zitten en telkens een rij tussen laten. Er zullen minder studenten per keer worden toegelaten in de examenlokalen, waardoor er meer examensessies zullen worden gehouden. De examenlokalen worden daarom maximaal ingeroosterd. Elk examen duurt maximum drie uur en tussen elke sessie zullen de lokalen worden ontsmet. Studenten die meer examentijd krijgen, zullen hun examens kunnen afleggen in aparte lokalen. Er zullen ook richtlijnen worden meegedeeld, waardoor studenten voldoende afstand houden bij het binnen- en buitengaan.

Noodscenario

Moesten de examens op de campus toch niet kunnen starten op 1 juni, heeft de UGent een noodscenario achter de hand. In dat geval zouden de examens waar de studenten fysiek aanwezig moeten zijn later in juni starten. Als er op 15 juni nog steeds geen fysieke examens kunnen plaatsvinden, zal een tweede noodscenario starten. Dan zou de examenperiode van start gaan op 10 augustus. In het geval van beide rampscenario’s blijft de vakantieperiode van de studenten gegarandeerd.