24 uur voor de start: iedereen is er klaar voor Sabine Van Damme

11 november 2019

17u15 0 Gent De parket van de piste is opgeblonken, de rennersbenen zijn ingesmeerd en de tapkranen zijn aangesloten. Morgenavond start in ’t Kuipke de Zesdaagse een feest dat niet enkel voor wielerliefhebbers is bedoeld.

Belangrijk om rekening mee te houden: er mogen nog steeds geen rugzakken mee binnen in ’t Kuipke, en paraplu’s ook niet. Er is wel een aparte vestiaire voorzien buiten, om die zaken achter te laten. Ook belangrijk: de politie tolereert nog steeds geen fout- en wildparkeerders in en rond het Citadelpark. Voor wie toch zou proberen zijn wagen creatief te stallen: de controles zijn streng en de boetes torenhoog.

Maar voor wie de parkeer- en veiligheidsobstakels weet te omzeilen, lonkt het feestgedruis. Om 18 uur al start het wielerfestijn met onder meer de beloften op de piste, maar het officiële startschot van de echte wedstrijd wordt om 18 uur gegeven. Even aanpassen wel: de Zesdaagse werkt voortaan met ecologisch, bio-afbreekbare bekers, die apart worden ingezameld. Let dus een beetje op waar u die in dumpt, en smijt ze niet zomaar op de grond. De Gentse Feesten van de Winter kan starten. Aan alle bezoekers: veel plezier gewenst!