24 uur lang koorrepetitie: “Stunt voor World Choir Games, maar ook noodzaak wegens verminderde subsidies” Sabine Van Damme

01 maart 2020

10u59 0 Gent “En als we nu eens 24 uur aan een stuk zingen?” Het zotte idee van dirigent Steve De Veirman werd dit weekend effectief uitgevoerd. De 150 zangers en muzikanten van zijn 6 koren en één orkest deden enthousiast mee. Ook de Olympische Koorvlam werd gebracht, want Gent organiseert deze zomer de World Choir Games.

Uiteraard zijn niet alle 150 leden de hele nacht gebleven. Logisch ook, de jongste zanger is 6. En sommige leden hebben kleine kinderen thuis. Of moesten werken vandaag. Maar de harde kern zette door, en ook dirigent Steve De Veirman (45) hield het 24 uur lang vol. Als stelde hij na 12 uur vast dat zijn stem begon af te haken. Om 9 uur vanmorgen mochten ze eindelijk zwijgen. (Lees verder onder de foto)

“Ik heb muziek gestudeerd, muziek is mijn leven, maar niet mijn job”, legt De Veirman uit. “Deze koren zijn eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Maar ik vind het geweldig.” Onder de vzw Arte Musicale heeft De Veirman een orkest, Forza Musica, een kinderkoor Furia-Kids, Jeugdkoor Furiale, jongerenkoor Furiakanti, dameskoor Furiosa, en kamerkoor Furiant. Het orkest stichtte hij al toen hij 15 jaar zat, en naar school ging op Sint Lievens. Vandaar ook de keuze voor de locatie dit weekend.

Alle leden tekenden zaterdagochtend om 9 uur present voor de muziekmarathon. “We bestaan 30 jaar”, zegt dirigent De Veirman, “en dat is altijd goed voor een stunt. Bovendien komen de World Choir Games, de Olympische Spelen voor koren, deze zomer naar Gent. 23.000 zanger uit meer dan 70 landen komen dan naar hier, naar Gent en Antwerpen. En ook wij doen mee, uiteraard. Daarom werd tijdens ons event ook de Koorvlam tot bij ons gebracht. In de vorm van een lampje dan wel, want echt vuur mag niet in een schoolgebouw binnen. Deze stunt is een geweldige repetitie voor deze zomer.” (Lees verder onder de foto)

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Deze 24-uren-actie kwam er ook uit noodzaak. De zangers lieten zich massaal sponsoren. “We moeten wel. Ook onze vzw deelde stevig in de klappen bij de subsidieronde van de Vlaamse regering. Eerder al verloren we subsidies van de provincie. We hebben nu zowat 8.000 euro tekort voor onze jaarwerking. We hopen die met acties als deze op te halen.”

Uiteraard repeteerde tijdens de marathon telkens maar één koor per keer. Wie niet zong, deed stemoefeningen of choreografie. Maar De Veirman, die dirigeerde wel de hele 24 uur lang. Een stunt van formaat dus.

De koren van Arte Musicale repeteren in de kerk in de Eeklostraat in Mariakerke, geïnteresseerde zangers zijn welkom. Alle info: www.artemusicale.be