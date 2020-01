23-jarige kelner weigert werkstraf na opzettelijke slagen in Overpoort Cedric Matthys

14 januari 2020

13u10 6 Gent Een 23-jarige man uit De Pinte is dinsdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De beklaagde was in de nacht van 31 augustus 2017 aan de slag als kelner in een danscafé in de Overpoortstraat. Volgens omstanders duwde hij een studente tegen de grond die plots achter de toog stond. De man ontkent de feiten.

“Ik heb het niet gedaan, dus ik vraag de vrijspraak.” Ook in het Gentse hof van beroep hield L. D. R. dinsdagvoormiddag voet bij stuk. In eerste aanleg kreeg hij 90 uur werkstraf, maar nu weigerde hij hiermee in te stemmen. Hierdoor riskeert hij een celstraf, die in tegenstelling tot een werkstraf, wel op zijn strafblad komt. Toch leek D. R. dit risico te willen nemen.

Achter toog gekropen

Volgens de versie van de beklaagde viel het slachtoffer in de nacht van 31 augustus 2017 zelf op de grond. Het meisje, destijds een 21-jarige studente, was op pad met haar vriendinnen. In een opwelling kroop ze rond 2 uur ‘s nachts achter de toog van het danscafé waar D. R. als kelner werkte. Daarop zou D. R., die tot nog toe een blanco strafblad heeft, het meisje tegen de grond geduwd hebben. Verschillende vriendinnen van het slachtoffer bevestigden die versie van de feiten. Camerabeelden waren er echter niet.

Geen schadevergoeding

Tijdens het proces gaven de rechters alvast aan weinig redenen te zien waarom het slachtoffer zou liegen over de feiten. “Ze maakte niks stuk in het café”, klonkt het. “Daarenboven vraagt ze geen schadevergoeding voor de breuken die ze opliep. Met een valse aangifte kon ze enkel zichzelf in de problemen brengen.” Uitspraak op dinsdag 11 februari.