23-jarige kelner krijgt 90 uren werkstraf na opzettelijke slagen in Overpoort Cedric Matthys

11 februari 2020

15u05 0 Gent Een 23-jarige man uit De Pinte heeft dinsdagvoormiddag 90 uur werkstraf gekregen voor het Gentse hof van beroep.

De beklaagde was in de nacht van 31 augustus 2017 aan de slag als kelner in een danscafé in de Overpoortstraat. Volgens omstanders duwde hij een studente tegen de grond die plots achter de toog stond. In de rechtbank ontkende L. D. R. begin januari de feiten. Ook verwees zijn advocaat naar het blanco strafblad van zijn cliënt. Toch hadden de rechters hier geen oren naar. De jongeman kreeg dezelfde straf als in eerste aanleg.