22 rijbewijzen ingetrokken na overdreven snelheid: “Ook nu moet verkeer veilig verlopen” Cedric Matthys

29 april 2020

10u55 2 Gent De Gentse politie heeft de afgelopen dagen 22 rijbewijzen ingetrokken wegens overdreven snelheid. Dat laat woordvoerder Matto Langeraert weten.

“Het gros van de bestuurders houdt zich aan de maximumsnelheid”, zegt Langeraert, “maar wie dan toch beslist om te snel te rijden, duwt het gaspedaal vaak veel te diep in. We willen echter dat ook in deze coronatijden het verkeer veilig kan verlopen. Er is een pak minder verkeer op de weg, maar dat is geen reden om te snel te rijden. De Gentse lokale politie voert dan ook quasi dagelijks metingen uit.”

Drongensesteenweg

Uit de resultaten blijkt dat de politie van zondag tot en met dinsdag 22 rijbewijzen introk wegens overdreven snelheid. Zo reed zondag een bestuurder met 103 kilometer per uur op Brugsesteenweg. De maximaal toegestane snelheid bedraagt er 50 kilometer per uur. Verder blijft de Drongensesteenweg een probleemzone. Daar raakten maandag 12 personen hun rijbewijs kwijt. Eén iemand reed er voorbij met 121 kilometer per uur. Maar liefst 51 kilometer per uur te snel. “Absoluut laakbaar gedrag”, reageert burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). “Zeker nu er meer voetgangers en fietsers op de weg zijn is en blijft verkeersveiligheid een absolute topprioriteit.”