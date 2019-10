212 sluikstorters op de bon na extra controles Cedric Matthys

11 oktober 2019

15u30 0 Gent Tijdens de derde Week van de Handhaving heeft de Stad Gent extra gecontroleerd op sluikstorten, zwerfvuil en huishoudelijk afval. In totaal kregen 212 Gentenaars een boete in de bus.

“Zwerfvuil behoort tot een van de grootste ergernissen van de Gentenaars”, horen we op het kabinet van bevoegde schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “ Daar willen we iets aan doen. Zo vond van 30 september tot en met 6 oktober de Week van de Handhaving plaats. Waar onze gemeenschapswachters doorheen het jaar vooral sensibiliseren, schreven ze tijdens die week onmiddellijk een boete uit.”

Focus op huishoudelijk afval

De Week van de Handhaving is aan haar derde editie toe. De voorbije jaren lag de nadruk vooral op de thema’s sluikstorten en zwerfvuil, maar dit jaar ging er veel aandacht naar vuilniszakken die op een fout moment buiten staan. In totaal gingen 212 Gentenaars op de bon. De controleurs schreven 69 boetes uit voor sluikstort, 16 boetes voor huishoudelijk afval en 127 boetes foutief aangeboden bedrijfsafval. “Wie onze stad bevuilt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq, “mag dat ook voelen. Gent is een mooie stad, daar moeten we samen zorg voor dragen.”

