200 wagens, 7.000 gebruikers: Gent is niet alleen bakermat van Cambio, maar ook koploper in autodelen Jeroen Desmecht

14 september 2019

22u25 0 Gent Gent is met zo’n 200 cambiowagens nog steeds koploper in het autodelen. Dat becijferde het autodeelbedrijf naar aanleiding van zijn vijftiende verjaardag. Daarmee weert Cambio grosso modo 2.600 privéwagens uit onze stad. “We vragen nu een krachtig signaal van de beleidsmakers. Ruimte die niet meer wordt ingenomen door wagens, kan een zinvolle publieke invulling krijgen", vindt Geert Gisquiére van Cambio Vlaanderen.

De ‘cambiofamilie' streek zaterdagmiddag in groten getale neer op het terrein van DOK langs de Afrikalaan. Daar stelde de onderneming - in de stad waar het vijftien jaar geleden allemaal begon - zijn meest recente cijfers voor. Puike cijfers, zo blijkt: het klantenbestand stijgt jaarlijks met zowat twintig procent. In Gent alleen al maken zo’n 7.000 personen gebruik van Cambio. Ter vergelijking: Vlaanderen telt 21.000 gebruikers, België zo’n 40.000.

200 cambio-wagens voor 2.600 privéwagens in Gent

Een tweejaarlijkse bevraging onder gebruikers leert dat één cambio-wagen tot dertien private-wagens vervangt. Cambio Vlaanderen telt nu 722 deelvoertuigen. “Dat wagenpark houdt dus zowat 9.400 personenwagens van de baan”, stelt Geert Gisquiére van Cambio Vlaanderen. “Zo worden ongeveer 18 voetbalvelden aan parkeerplaatsen uitgespaard.”

In Gent, dat zo’n 200 cambio-wagens rijk is, zou Cambio zo tot 2.600 privéwagens van de baan weren. Ook in andere Oost-Vlaamse steden maakt het bedrijf een goede beurt. “In Sint-Niklaas, Lokeren, Dendermonde en Aalst zijn we ook sterk vertegenwoordigd", stipt Gisquiére aan.

Uiteindelijk is een bus ook een grote deelauto Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn

Naar aanleiding van haar verjaardag lanceert het bedrijf nu een tijdelijk proefaanbod. Nieuwe klanten kunnen zich tot 1 oktober inschrijven zonder de instapkost van 35 euro te betalen. Zo wil het bedrijf het klantenbestand ook in de toekomst verder zien groeien. “We vragen nu een krachtig signaal van de beleidsmakers. Ruimte die niet meer wordt ingenomen door wagens, kan een zinvolle publieke invulling krijgen”, gaat Gisquiére verder. “Dat kan gaan van speelruimtes over parken tot fietsenstallingen.”

Naar een andere manier van verplaatsen

Het autodeelbedrijf wil inspelen op een verdere omslag waarbij mensen vooral mobiliteitsdiensten gebruiken in plaats van een auto aan te schaffen. Cambio-gebruikers lijken dan ook vaker beroep te doen op duurzamere alternatieven als fiets, bus, tram, trein. De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn is dan ook één van de hoofdinvesteerders. “Toen we begin 2000 gecontacteerd werden om mee in het verhaal van Cambio te stappen, hebben we dat eerst goed bestudeerd”, weet Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. “We geloofden toen ook dat autodelen en openbaar vervoer complementair zijn, wat vandaag ook zo blijkt. Niet zo vreemd: uiteindelijk is een bus ook een grote deelauto. (lacht)”