200.000 euro boete voor WoninGent na verhuren van ongeschikte woningen, 125 tot 2.000 euro schadevergoeding voor bewoners Wouter Spillebeen

07 januari 2020

09u20 214 Gent De Gentse sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent is veroordeeld tot een boete van 200.000 euro voor het verhuren van panden die niet geschikt waren om in te wonen. 120.000 euro is met uitstel uitgesproken. 17 bewoners stapten naar de rechter nadat ze gezondheidsproblemen kregen door de slechte staat van de woningen. “Dat hun problemen nu erkend worden, is het belangrijkste.”

“We slapen met ons hele gezin al een jaar allemaal samen in de woonkamer, omdat het in andere kamers niet te doen is door de schimmel”, verklaarden bewoners bij de behandeling van de rechtszaak. “We durven niemand uitnodigen, omdat we beschaamd zijn voor onze woning. Alle kinderen in het gebouw zijn ziek en moeten aërosol gebruiken. Ze weten al dertien jaar dat er problemen zijn in die gebouwen. Ik begrijp niet waarom we niet meteen een andere plaats gekregen hebben.”

Huisvestingsmaatschappij WoninGent kwam in opspraak naar aanleiding van een reportage van het VRT-programma Iedereen Kiest in de Gentse Sint-Bernadettewijk. Zeventien gezinnen sleepten de maatschappij voor de rechter omdat ze huur betaalden voor woningen die zo veel gebreken vertoonden, dat ze eigenlijk niet verhuurd mochten worden. Dat onderschreef ook de wooninspecteur.

Niet om het geld te doen

De rechter volgde de slachtoffers en wees WoninGent op zijn taak om voor hun bewoners een menswaardige woning te voorzien. “De rechtbank heeft begrip voor de moeilijke omstandigheden zoals de sterke financiële druk, maar de beklaagde moet beseffen dat hij belast is met een wettelijke taak”, aldus het vonnis. “Er is geen enkele vergoelijking voor het verhuren van een ongeschikte woning aan zwakkeren die vaak niet over de middelen beschikken om een juridische weg na te streven of een andere woning te zoeken.”

De rechter legde een boete op van 200.000 euro, waarvan 120.000 euro met uitstel omdat WoninGent stappen onderneemt om de woningen te herstellen. De bewoners krijgen schadevergoedingen van 125 tot 2.000 euro. “Het was mijn cliënten niet om het geld te doen”, zegt advocaat Michel de Clippele, die twee gezinnen uit de Jubileumlaan vertegenwoordigde. “De erkenning van hun problemen is het belangrijkste. Ze klagen de problemen al heel lang aan. WoninGent zit dan wel met een geldtekort, maar het probleem is dat het niets onderneemt wanneer het op de hoogte gesteld wordt van de problemen.”

Een effectieve boete van 80.000 euro is niet gering. Het zal onze werking niet stoppen, maar we hadden het geld ook in een sociale woning kunnen steken. Dat is jammer WoninGent

Ook N-VA Gent stelde zich burgerlijke partij om in naam van de hele maatschappij de problematiek aan te kaarten. Maar omdat de partij niet aantoonde dat de organisatie rechtstreeks schade ondervond, is haar vordering afgewezen.

Plan tegen zomer 2020

Mogelijk gaat WoninGent nog in beroep tegen het vonnis. “We moeten eerst het volledige vonnis doornemen om te kunnen beslissen welke stappen we zullen ondernemen”, klinkt het daar. “We erkennen de fouten die we gemaakt hebben wel en we proberen de problemen al op te lossen. 40 procent van de 9.000 woningen van WoninGent zijn verouderd en uitgeleefd. Een alomvattende meerjarenplanning voor renovatie, vervanging en nieuwbouw wordt opgemaakt en zal voorgesteld worden tegen de zomer van 2020. Ter voorbereiding ervan wordt het patrimonium grondig doorgelicht. Een effectieve boete van 80.000 euro is niet gering. Het zal de werking van WoninGent niet stoppen, maar we hadden het geld ook in een sociale woning kunnen steken. Dat is jammer.”

Voor de bewoners van de ongeschikt verklaarde woningen wordt intussen ook een oplossing gezocht. Hun verhuis wordt gepland en in samenwerking met de wooninspecteur wordt een herstelplan besproken.