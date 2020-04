20-jarige man riskeert 2 jaar cel voor spuwen naar agenten Cedric Matthys

03 april 2020

15u05 8 Gent In het Gentse Sint-Pietersstation is donderdagavond omstreeks 22 uur 20 een 20-jarige man aangehouden. Hij zei besmet te zijn met corona en spuwde naar de agenten van de Spoorwegpolitie. “Hier staan celstraffen op van 3 maanden tot 2 jaar”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.

Een dronken twintiger heeft het donderdagavond erg bont gemaakt in het Gentse Sint-Pietersstation. De man met de Marokkaanse nationaliteit, zonder gekende woonplaats in België, was zichtbaar dronken en verbaal agressief. “Toen de mensen van Securail (het bewakingspersoneel van de NMBS, nvdr.) de verdachte benaderde, riep hij dat hij besmet was met corona”, licht het parket van Oost-Vlaanderen toe. “Ook spuwde hij naar hen.”

2400 euro boete

Na een korte strubbeling konden de bewakers de man in bedwang houden. Ze riepen de hulp in van de Spoorwegpolitie, op wie de twintiger eveneens spuwde. “Dergelijk gedrag is in deze tijden totaal onaanvaardbaar”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen kordaat. “We hebben dan ook beslist om de man voor te leiden voor de onderzoeksrechter.” De verdachte riskeert straffen van 3 maanden tot 2 jaar cel en een geldboete van 400 tot 2400 euro.