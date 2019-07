20.000 bezoekers minder dan vorig jaar op hete woensdag Yannick De Spiegeleir

25 juli 2019

15u01 14 Gent Woensdag bezochten 95.000 mensen de Gentse Feesten. Op dezelfde dag vorig jaar telde de stad 115.000 bezoekers.

“Vooral overdag bleven de mensen weg door de hitte. In de loop van de avond werd het drukker en werden het Sint-Baafsplein, de Korenmarkt en Boomtown afgesloten”, zegt feestenburgemeester Annelies Storms (sp.a).

De Lijn vervoerde 26.701 reizigers via het extra feestenaanbod. Dat is 18 procent of 5.995 reizigers minder dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 24.650 reizigers. Dat is 20 procent of 6.300 reizigers minder dan vorig jaar op dag 6.

2.051 reizigers maakten gebruik van de 12 bussen die feestvierders ’s nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 305 meer in vergelijking met vorig jaar.