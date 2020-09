2 verdachten van woninginbraak vluchten weg tijdens politieactie en worden na klopjacht met helikopter en honden gevat Dylan Vermeulen

11 september 2020

15u21 0 Gent In de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 september hebben de federale en lokale politiediensten uit Oost-Vlaanderen tussen 20 uur ’s avonds en 4 uur ’s ochtends een grootschalige actie gehouden over het hele grondgebied van de provincie. Er werd vooral gefocust op woningdiefstallen, autodiefstallen en autokraken.

In de politiezone Gent werden gisterenavond 70 agenten ingezet om de controleactie in goede banen te leiden. Tijdens de actie controleerden de agenten 233 voertuigen en 236 personen. Er werden in de regio Gent in totaal 21 processen-verbaal opgesteld, waaronder 7 voor drugsbezit en 1 voor het bezitten van een verboden wapen.

In Sint-Denijs-Westrem werden 2 personen opgepakt die verdacht worden van een woninginbraak in Sint-Martens-Latem. Toen ze de controleposten van de politie benaderden, vluchtten ze weg langs de Kortrijksesteenweg. Met de hulp van een helikopter en politiehonden konden de twee voortvluchtigen gevat worden.