2–1 voor de nachtburgemeester: Jeneverkot op camping Blaarmeersen mag blijven staan Sabine Van Damme

22 juli 2020

18u34 0 Gent Edmond en zijn reizend jeneverkot hebben nog eens hun slag thuisgehaald. Voor 13 euro hebben ze een plek voor een tent gehuurd op de camping van de Blaarmeersen. “We hebben het reglement uitgeplozen, er staat nergens dat een tent niet van hout mag zijn of toevallig op een jeneverkot mag gelijken.”

De eerste dag van de Geen Gentse Feesten stond er plots een jeneverkot midden in natuurgebied Bourgoyen Ossemeersen. Edmond Cocquyt Junior deelde er gratis jenever uit. Een dag later bouwde hij zijn kot op op de trambrug over de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart. Maar het kot was nog maar een minuut open, of de politie verplichtte hem het weer weg te halen.

De dag daarna bouwden Mong en zijn team het kot op in de Nieuwe Vismijn op het Veerleplein, maar dat was dan weer niet naar de zin van de regionale televisiezender AVS, die er een opnamestudio heeft voor het Gentse Feestenmagazine. Het kot stond namelijk in hun studio. “Op 21 juli hebben we ons kot niet gezet, het was feest voor iedereen he”, aldus Edmond. “Maar vandaag hebben we de stad gekaapt. We hebben een plaats voor een tent gehuurd op de camping Blaarmeersen, voor 13 euro. En ons gaan ze niet liggen hebben. We hebben het hele reglement gelezen. Nergens staat er dat een tent niet van hout mag zijn, of toevallig op een druppelkot mag gelijken. Dus ze kunnen ons niks maken.” Dat bleek ook, want zowel de politie als het personeel van de camping kwamen langs, maar lieten Mong uiteindelijk zijn gang gaan. Veel volk is er momenteel niet op de camping, maar wie er wel was vond snel de weg naar de gratis jenever. Verkopen mag immers niet, daar heeft Edmond geen vergunning voor. “Voila. 2–1 voor ons, in de wedstrijd tegen de stad”, glunderde een tevreden nachtburgemeester.