19-jarige krijgt klappen omdat ze fout geparkeerd stond: “Zo’n geweld is nergens voor nodig” Wouter Spillebeen

17 juni 2019

17u21 26 Gent Een bezoekje aan het postkantoor in de Hogeweg in Sint-Amandsberg afgelopen donderdag is voor de 19-jarige Jessica Temmerman slecht afgelopen. Omdat ze even op een gehandicaptenplaats geparkeerd stond, kreeg ze de razernij van een koppel over zich heen, waarbij ze een rake klap kreeg van een man. “Ze hebben haar bewusteloos achtergelaten.”

Donderdagmiddag ging Jessica met haar wagen naar het postkantoor. Omdat het kantoor nog niet open was, ging ze even in het wachthoekje zitten. “Blijkbaar stond ze verkeerd geparkeerd op een parkeerplaats voor invaliden”, vertelt moeder Nathalie Mollin. “Ze werd aangesproken door een vrouw die erg agressief deed. Ze riep haar toe of ze niet gezien had dat het een gehandicaptenplaats was. Jessica heeft zich meteen verplaatst.”

Daarmee was de kous nog niet af. Jessica ging weer naar het postkantoor, maar de agressieve vrouw bleef haar achtervolgen. “Toen ze weer buiten kwam, liep een man op haar af. Hij zij dat Jessica zijn vrouw had beledigd”, volgens Nathalie. “Wat er daarna gebeurde, weet Jessica niet goed. Ze kreeg een klap en viel bewusteloos op de grond. De dader liet haar daar gewoon achter.”

Bewakingscamera

Jessica liep ernstige verwondingen op. Haar gezicht zat enkele dagen gezwollen en ze kon haar ogen niet meer goed openen. Ze heeft nekpijn en heeft vermoedelijk een scheur in haar sinus opgelopen. “Ze moet nu veel rusten en ijs op haar gezicht leggen. Op 25 juni moet ze weer op controle naar de mond- en kaakspecialist. Nu slaat haar gezicht alle kleuren uit”, aldus Nathalie.

“Door haar verwondingen, denk ik dat er meer dan één slag moet gevallen zijn, maar Jessica weet het zelf niet omdat ze bewusteloos was”, gaat Nathalie verder. “Zo’n geweld is echt nergens voor nodig. Jessica is doodbraaf en zal niet snel iets fout zeggen.”

Jessica en Nathalie stapten naar de politie om een klacht in te dienen. “De politie heeft de beelden van de bewakingscamera van bpost opgevraagd, maar omdat die van het hoofdkantoor moeten komen, duurt het even voor ze die kunnen bekijken”, weet Nathalie. Intussen ging de familie op zoek naar getuigen via sociale media. Een bericht met een beschrijving van de dader werd al meer dan 1.500 keer gedeeld. Door het bericht op sociale media heeft de familie intussen de identiteit van een vermoedelijke dader gevonden.