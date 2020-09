19-jarige jongeman krijgt vier jaar celstraf voor overval op stadstheater NTGent: “Hij bedreigde de poetsvrouw met een vuurwapen” Cedric Matthys

02 september 2020

10u44 3 Gent In de rechtbank van Gent zijn woensdagochtend twee 19-jarige jongemannen veroordeeld. Beiden stonden ze terecht voor In de rechtbank van Gent zijn woensdagochtend twee 19-jarige jongemannen veroordeeld. Beiden stonden ze terecht voor een overval op stadstheater NTGent aan het Sint-Baafsplein, maar slechts één van de mannen kon gelinkt worden aan de feiten. Hij kreeg vier jaar celstraf, waarvan drie jaar effectief.

7 februari 2020, 6.30 uur ’s morgens. In NTGent is een poetsvrouw alleen aan het werk wanneer drie dolle overvallers het stadstheater binnenvallen. Ze overmeesteren haar en werken haar tegen de grond. Eén van overvallers bedreigt de dame met een vuurwapen en probeert haar te wurgen. Daarna loopt het trio met twee laptops naar buiten.

Enkele weken later komt de politie de overvallers op het spoor. De inspecteurs vallen in op een gekraakte woonboot. Daar vinden ze niet alleen sporen sporen naar de inbraak in het NTGent, maar ze kunnen het trio ook linken aan inbraken in Carrefour, juwelenzaak Garderobe in de Jan Breydelstraat en auto’s in Gent en Kortrijk.

Hetzelfde effect als cocaïne

Uiteindelijk verschijnen slechts twee van drie overvallers voor de correctionele rechtbank in Gent. Een derde is minderjarig en krijgt een straf van de jeugdrechtbank. Tijdens de pleidooien midden augustus laat de advocaat van de jongemannen weten dat het trio onder invloed was van drugs. “Ze gebruikten een geneesmiddel dat in combinatie met alcohol eenzelfde effect heeft als cocaïne", liet een advocaat van een van de jongemannen verstaan. “Dat is geen excuus, maar kadert wel de situatie. Ze vergaten wat ze deden.”

Die uitleg kon rechter Hans De Waele weinig bekoren. Beide jongemannen kregen woensdag een zware gevangenisstraf. De eerste kreeg vier jaar cel, waarvan drie jaar voorwaardelijk. Via camerabeelden kon deze man duidelijk gelinkt worden aan de overval op NTGent. Zijn kompaan kreeg dan weer een iets mildere straf. Hij kreeg drie jaar cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Er was onvoldoende bewijs om hem te linken aan de feiten in het NTGent. Voor alle andere feiten werd hij wel veroordeeld.