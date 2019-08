19-jarige “Escobar” voor rechter na drugshandel Wouter Spillebeen

16u26 0 Gent Een 19-jarige Gentenaar riskeert een celstraf van tien maanden en een boete van 8.000 euro nadat hij betrapt werd met heel wat drugs. “Hij verwees naar zichzelf als de nieuwe Escobar.”

Gentenaar S.W. werd bij een controle betrapt met een relatief kleine hoeveelheid cannabis en gaf meteen toe dat hij de drugs verkocht. Daarnaast trof de politie bij hem thuis ook hoeveelheden cocaïne en XTC aan. Een onderzoek op zijn telefoon toonde aan dat hij regelmatig grote hoeveelheden drugs aankocht.

“Hij was tijdens het verhoor bijzonder arrogant”, duidde de procureur in de rechtbank. “Hij heeft duidelijk geen schuldbesef. Hij noemde zichzelf een tussenpersoon, een loopjongen voor de grotere drugshandel. Op een bepaald moment noemde hij zichzelf S. Escobar (een verwijzing naar de Colombiaanse cocaïnebaron Pablo Escobar, red.). Dat is wel heel sterk voor een 19-jarige.” De procureur vorderde een celstraf van tien maanden en een boete van 8.000 euro. Op 5 september kent de jongeman zijn straf.