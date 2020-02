18 maanden cel voor valse platinadeal Wouter Spillebeen

12 februari 2020

11u16 0 Gent Een Gentse oplichter die aan zijn slachtoffers platina beloofde, is deze morgen veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro.

De man ontkende nog bij de behandeling van de zaak, maar de rechtbank is ervan overtuigd dat hij zich wel degelijk schuldig maakte aan oplichting. Hij maakte zijn slachtoffers op een listige manier geld afhandig. Hij beloofde hen dat ze platina zouden krijgen ter waarde van hun geld, maar daar was niets van aan. Omdat de man al een zwaar strafverleden heeft, besloot de rechtbank hem streng te straffen. Hij kreeg een celstraf van 18 maanden en een boete van 8.000 euro. Aan een burgerlijke partij die nog niet vergoed was, moet hij 75.000 euro terugbetalen.