17 procent afwezigen onder Gentse flikken



Jill Dhondt

21 maart 2020

19u21 6 Gent Van de 1200 korpsleden van de Gentse politie waren er gisteren 204 afwezig. Geen enkel geval zou gerelateerd zijn aan het coronavirus.

Om de coronamaatregelen het hoofd te bieden, heeft de Gentse politie haar dienstverlening aangepast. Aspirant-inspecteurs die stage liepen voor de maatregelen ingang vonden, werden ingeschakeld om controles uit te voeren. Ze werden gekoppeld aan een ervaren politievrouw of -man, zodat er meer ploegen op straat kunnen ingezet worden. Bovendien kunnen de laatstejaars op deze manier meedraaien in de werking van de politie. In totaal zijn er een honderdtal agenten bezig met het handhaven van de coronamaatregelen.

Daarnaast werden de grote alcohol- en drugscontroles tijdelijk geannuleerd, gezien die te veel personeel vragen. Daarom zet het korps in op mobiele controles, waar minder mankracht voor nodig is.

Meesten respecteren maatregelen

De korpschefs geven aan dat er grote samenhorigheid is binnen korps. “Iedereen springt bij voor elkaar”, geeft woordvoerder Matto Langeraert aan. “De administratieve diensten doen nu bijvoorbeeld extra ondersteunend werk, zoals het leveren van mondmaskers en handgels. Iedereen draagt haar of zijn steentje bij voor een goed verloop. Ook de Gentenaren tonen zich solidair: de meesten volgen de maatregelen op.”