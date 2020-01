17-jarige rijdt 96 kilometer per uur in bebouwde kom: “We konden moeilijk zijn rijbewijs intrekken” Cedric Matthys

02 januari 2020

13u05 4 Gent De Gentse politie heeft bij haar eerste controles in het nieuwe jaar enkele opvallende vaststellingen gedaan. Niet alleen reed een 17-jarige bestuurder tegen 96 kilometer per uur in de bebouwde kom. Daarnaast wisselden twee inzittenden van plaats net voor een controle. “Ook de persoon die het stuur overnam, testte positief op drugs.”

Bij controles in de Nieuwevaart en de Krijgslaan heeft de Gentse politie woensdag 72 bestuurders betrapt. 17 personen reden onder invloed van drugs. 55 wagens respecteerden de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur niet. “Twee bestuurders raasden respectievelijk aan 90 en 96 kilometer per uur voorbij in de Nieuwevaart”, laat de perswoordvoerder Matto Langeraert weten. “We onderschepten hen met de motor en trokken het rijbewijs in. Al was dat bij een van de bestuurders geen optie. Na controle bleek de jongeman slechts 17 jaar oud. Hij had nog geen rijbewijs.”

Opvallende wissel

Naast de jonge bestuurder deed de politie woensdag nog een tweede opvallende vaststelling. In een van de wagens die de politie aan de kant zette wegens te hoge snelheid wisselden de twee inzittenden snel van plaats. Een agent zag het hele tafereel en onderwierp beide mannen aan een controle. “De eerste bestuurder legde een positieve ademtest af", zegt Langeraert. “Maar de persoon die het stuur had overgenomen testte positief op drugs. Op die manier heeft het uiteraard weinig zin om van bestuurder te wisselen.”