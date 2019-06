17 jaar na de hartaanval: ex-wielrenner Nicky Vermeersch klaar voor Ironman “Een triatlon verloopt zoals het leven: met ups, maar ook met veel downs.” Sam Ooghe

27 juni 2019

15u53 0 Gent Dag op dag 17 jaar geleden kreeg supertalent Nicky Vermeersch (40) een hartstilstand op zijn fiets. Hij overleefde, maar kreeg te horen dat een leven van topsport niet aan hem besteed was. Zondag neemt hij na twee jaar voorbereiding deel aan de Ironman in Nice. “Een triatlon verloopt zoals het leven: met ups, maar ook met veel downs.”

In april van vorig jaar kwam het allemaal terug. Michael Goolaerts, een jonge wielrenner van amper 23, had tijdens Parijs-Roubaix een hartaanval gekregen, en was overleden. “Het was confronterend toen ik de beelden zag”, vertelde Nicky Vermeersch toen. “Ik heb nog maar eens beseft hoeveel geluk ik gehad heb op die dag.”

Hartslag van 285

Die dag, dat is 28 juni 2002 - vrijdag precies 17 jaar geleden. Ondanks uitgebreide screenings werd Vermeersch onwel op zijn fiets. Zijn harts bonsde 285 keer per minuut. Een hartstilstand volgde. Snel geholpen door toeschouwers en de hulpdiensten, overleefde Vermeersch. Maar het verdict van dokters en cardiologen was duidelijk: topsport was geen optie meer. Vermeersch liet het hoofd niet hangen, en baat nu samen met zijn zus de biljartclub Sint-Martinus in Ekkergem uit. Een succesverhaal zonder meer.

Nicky 2.0 was geboren, maar de topsporter in Vermeersch verdween nooit helemaal. Een dikke twee jaar geleden nam hij de beslissing: hij wou een Ironman voltooien. “Ik heb al die tijd toegewerkt naar dit weekend", vertelt Vermeersch. “De Ironman in Nice. 3,86 km zwemmen, 180 kilometer fietsen, en 42 kilometer lopen. Héél zwaar, inderdaad. Maar ik ben goed voorbereid. Ik weet wat ik kan, en dat ik het kan. Bij mijn trainingen keken we steeds naar mijn hartslag, en ik ben in de twee jaar voorbereiding geen enkele keer in het rood gegaan. Ook zondag in Nice zal mijn hartslag van nabij gemonitord worden.”

Triatlon zoals het leven

Ondanks de tegenslag en het verplichte afscheid van de topsport, tóch opnieuw de grenzen van het mogelijke aftasten: het karakteriseert Vermeersch. “Dat klopt wel, ja. Ik voel me nog steeds een sporter en heb die doelen nodig. Maar het is niet alleen eigen aan topsporters, denk ik. Zeker bij de triatlon merk je dat de deelnemers vaak mensen zijn die al iets zwaars meemaakten. Tegenslagen, zware ziekten. Zo'n triatlon of een Ironman is dan het doel, de uitdaging die ze zichzelf stellen. Een triatlon is ook een beetje zoals het leven: er zijn ups, maar ook veel downs, en die moet je overwinnen om tot aan de eindmeet te geraken. Er zijn eigenlijk geen verliezers. Iedereen is samen de winnaar. De eindmeet halen, dat is winnen.”

En wat na Nice? Het zwarte gat? “(lacht) Dat weet ik nog niet. Ik heb er wel twee jaar naartoe gewerkt. Ik zal mijn conditie natuurlijk blijven onderhouden. De Ironman in Hawaii, de grootste ter wereld? Neen, die niet: de kwalificatie gebeurt met tijden, in competitie. Daar ga ik me niet aan wagen. Maar we zien erna wel wat er gebeurt na zondag. Ik wil vooral mijn vriendin en familie nog eens bedanken, en de groep vrienden die me overal gesteund hebben en achterna gereisd zijn. Merci!”