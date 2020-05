161 km/uur in bebouwde kom: Gentse politie flitst chauffeurs met hallucinante snelheden Wouter Spillebeen

20 mei 2020

14u37 9 Gent “Snelheidscontroles blijven nodig”, besluit de Gentse politie nadat ze bij snelheidscontroles afgelopen week onder andere een chauffeur flitsten die met 161 kilometer per uur voorbijreed in de bebouwde kom. In één avond op de Nieuwevaart betrapte de politie vijf chauffeurs die meer dan het dubbele van de toegelaten snelheid reden.

“We waanden ons op een racecircuit”, zegt de Gentse politie over de snelheidscontroles die ze afgelopen vrijdag op de Nieuwevaart in Gent uitvoerden. In de voormiddag reed slechts 5 procent van de 2.202 chauffeurs te snel, maar de grootste overtreder reed 138 kilometer per uur. “’s Avonds staken sommige chauffeurs nog een tandje bij”, klinkt het. “We flitsten vijf chauffeurs die sneller dan 100 kilometer per uur reden. De absolute topsnelheid bedroeg maar liefst 161 km/uur.”

Meer controles

Maandag flitste de politie op de Industrieweg, de Brusselsesteenweg en de Drongensesteenweg. Dinsdag stond de snelheidscontrole in de Bargiekaai, de Sint-Salvatorstraat, de Gasmeterlaan en in Sint-Kruis-Winkeldorp. Zowel op de Brusselsesteenweg als de Gasmeterlaan, waar 50 kilometer per uur is toegestaan, reed de grootste snelheidsduivel dubbel zo snel als toegelaten. In de Bargiekaai reed een derde van de 490 gecontroleerde chauffeurs te snel en in Sint-Kruis-Winkeldorpwas dat maar liefst 57 procent van de 223 chauffeurs. Op beide plaatsen is de maximumsnelheid beperkt tot 30 kilometer per uur.

Tijdens de coronacrisis hebben verschillende politiezones hun focus vooral moeten leggen op het handhaven van de maatregelen. Heel wat chauffeurs leken daarvan en van de lege wegen gebruik te maken om het gaspedaal extra in te duwen. Nu de maatregelen versoepelen, wordt er overal weer meer ingezet op snelheidscontroles en aan de cijfers te zien, lijken veel chauffeurs dat nog niet begrepen te hebben. “We blijven op dezelfde spijkers hameren, maar snelheidscontroles blijven nodig”, aldus de politie.

