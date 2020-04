151 patiënten opgenomen in UZ Gent sinds uitbraak coronavirus Cedric Matthys

07 april 2020

19u38 3 Gent Het UZ Gent heeft s inds de uitbraak van het coronavirus 151 patiënten opgenomen. Dat blijkt uit jongste cijfers.

17 personen werden uit andere ziekenhuizen of woonzorgcentra overgebracht, onder wie één Nederlander en vier Limburgers. De Nederlander kwam vorige week vrijdag over van het Zorgsaam ziekenhuis in Terneuzen. Het UZ werkt al jaren samen met deze Zeeuws-Vlaanderen partner. “Ook in deze crisis blijven we solidair”, meldt het Gentse ziekenhuis. “Waar nodig staan in voor de zorg waar nodig.” Voorlopig staan er geen nieuwe transfers uit Nederland op het programma.

UZ Gent geeft verder mee dat 65 patiënten ontslagen en terug naar huis mochten. Twaalf patiënten zijn overleden. Het ziekenhuis probeert om in dat geval een uitzondering te maken zodat naasten afscheid kunnen van hun geliefde. Ander bezoek blijft voorlopig verboden zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.