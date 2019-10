150-tal klimaatbetogers verzamelen onder Stadshal: voorlopig geen confrontatie met Duitse voetbalfans Sabine Van Damme Cedric Matthys en Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

13u21 7 Gent Ondanks het verbod dat burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) uitsprak voor een klimaatmars verzamelden donderdagmiddag toch een 150-tal klimaatbetogers onder de Stadshal.

De Gentse burgemeester sprak het verbod uit omwille van de Europese thuismatch van KAA Gent die het deze avond opneemt tegen het Duitse Wolfsburg. Om een confrontatie te vermijden van de harde kern van de Duitse voetbalclub met de klimaatactievoerders gaf De Clercq geen goedkeuring. Dat hield de jonge betogers niet tegen om donderdagmiddag toch te verzamelen onder de Stadshal. Al bleef de opkomst beperkt met een 150-tal manifestanten. De politie is massaal aanwezig om de veiligheid te verzekeren. Aan de stadshal wordt melding gemaakt van een vuilbak die in brand is gestoken.