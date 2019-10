150-tal klimaatbetogers verzamelen onder Stadshal: geen confrontatie met Duitse voetbalfans Sabine Van Damme Cedric Matthys en Yannick De Spiegeleir

24 oktober 2019

13u21 10 Gent Ondanks het verbod dat burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) uitsprak voor een ‘klimaatmars’, verzamelden donderdagmiddag toch een 150-tal klimaatbetogers onder de Stadshal. Zij bleven ter plaatse en dropen na een uurtje alweer af.

De Gentse burgemeester sprak het verbod uit omwille van de Europese thuismatch van KAA Gent tegen het Duitse Wolfsburg vanavond. 1.200 Duitsers zakken daarvoor af naar Gent centrum, 100 daarvan staan gekend als ‘zware supporters’. De politie zou dus sowieso al de handen vol hebben vandaag. Om een confrontatie van de harde kern van de Duitse voetbalclub met de ‘Students for Climate’ te vermijden gaf De Clercq geen goedkeuring. Dat hield de klimaatbetogers niet tegen om donderdagmiddag toch te verzamelen onder de Stadshal.

De opkomst beperkt met een 150-tal manifestanten, en de helft daarvan waren geen studenten. De politie is massaal aanwezig om de veiligheid te verzekeren, met bijstand van de federale politie en de helikopter. De politie was op alle hoeken aanwezig maar liet de betogers rustig hun gang gaan, blijkbaar tot ergernis van sommigen. Op Facebook verschenen berichten dat de politie ‘intimiderend’ en ‘provocerend aanwezig’ was. Daar was helemaal niks van aan. Aan de stadshal bleef het opvallend rustig. Er werd alleen één bommetje in een vuilnisbak gedropt, waarna die in brand vloog, maar dat was snel geblust.

Na een uurtje waren de klimaatbetogers al verdwenen. De Duitse supporters druppelden toen nog maar het centrum binnen, en zaten vooral op de Vrijdagmarkt rustig in te drinken op de terrassen daar. Geen confrontatie dus, maar de politie blijft wel paraat en alert. Want het aantal Duitsers loopt intussen op, net als het promille in hun bloed. Tegen 17 uur wordt verwacht dat ze richting stadion zullen trekken. Hoe, dat is niet echt duidelijk. Een deel zou de tram nemen tot aan het UZ, een ander deel zou de afstand van 6 kilometer te voet overbruggen, en dan zal de politie mee stappen.