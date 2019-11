15.000 euro gestolen na conflict over ‘massage’: “Ik weet niet of we hetzelfde onder de term ‘massage’ verstaan” Cedric Matthys

06 november 2019

19u20 0 Gent Woensdagvoormiddag stond in de rechtbank van eerste aanleg in Gent een 43-jarige man uit Schoten terecht. Hij zou samen met een kompaan 15.000 euro afgetroggeld hebben van een goedgelovig slachtoffer. Volgens de beklaagde was er echter nooit geld in het spel. Er was enkel een discussie over een ‘massage’.

De feiten hebben zich voorgedaan in april 2017. Het slachtoffer, een man van Chinese nationaliteit met een fysieke beperking, zat naast de fontein op het Sint-Baafsplein toen twee zwarte mannen hem aanspraken. Ze vroegen of hij wou investeren in een massagesalon. De dagen nadien bestookten de twee mannen het slachtoffer met telefoontjes en wilde plannen. Ze kunnen hem overtuigen om 15.000 euro te lenen bij vrienden en familie. In ruil zou het slachtoffer een kwart van de aandelen krijgen.

Vloeistof in drankje

Op 21 april 2017 komen de drie samen in brasserie ‘t Vosken, ook op het Sint-Baafsplein. “Het slachtoffer had op dat moment het geld bij”, zegt Nadia De Rycke van de Gentse politie in het VTM-programma Faroek. “Maar de man was wat wantrouwig. Het geld zat in zijn buideltasje, maar hij wou het niet onmiddellijk afgeven.” De beklaagden deden daarop een vloeistof in het drankje van de man. Het slachtoffer voelde zich versuft. Hierna zag de man de rits van zijn tasje openstaan. Hij sprong recht, waarop de daders de man omverduwden en wegliepen.

Een buitenstaander

De politie verspreidde een opsporingsbericht. De verdachte liet bij zijn vlucht een jas liggen. Die konden ze via een foto linken aan de man. Het beeld werd onder meer via het programma Faroek verspreid. Zo konden ze de verdachte klissen. Vervolgens deed de politie een huiszoeking. Ze vonden bij de man de verdovende vloeistof, maar toch ontkent de beklaagde de feiten. “We kwamen die dag samen in Brasserie ‘t Vosken om een discussie bij te leggen tussen mijn vriend en het slachtoffer”, zei de man in de rechtszaal. “Ik was eerder een buitenstaander.”

Volgens de beklaagde ging de twist over een Afrikaans meisje die in de buurt van het Brusselse Noordstation vertoeft. De vriend van de beklaagde zou aan het slachtoffer een gratis ‘massage’ beloofd hebben, maar hier wou het meisje achteraf geld voor. “Ik weet niet of we hetzelfde onder de term ‘massage’ verstaan”, reageerde rechter Hans De Waele. Het Openbaar Ministerie vorderde 18 maanden, waarvan 9 maanden met probatieuitstel. Uitspraak op 4 december.