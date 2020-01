14 rollen in 1 persoon: Manon Soberon speelt hilarische monoloog in theater Scala Sabine Van Damme

22 januari 2020

11u46 0 Gent ‘Een dag uit het leven van Julie Ghebuer’. Zo heet het stuk dat op 24 januari in première gaat in de Scala. Het is een monoloog, en dus niet makkelijk. Maar Manon Soberon speelt het meesterlijk. “En eigenlijk is het geen échte monoloog, want ik praat met het publiek”, knipoogt ze.

Het verhaal gaat als volgt: Julie Ghebuer wordt een kwartier te laat wakker waardoor haar hele dag in de soep loopt. Want ze moet als moeder, echtgenote, carrièrevrouw, poetsvrouw en veel meer verschillende bordjes hoog houden. Dat ze zich oversliep, komt omdat ze de avond voordien een ruzie met haar man nog probeerde goed te maken met een rollenspel. En door dat rollenspel vertelt ze over haar dag, en hoe ze alles zo goed mogelijk probeert te doen.

“Julie is zo bezig met wat allemaal moet, dat er geen tijd meer over is om dankbaar te zijn voor wat is”, zegt auteur Serge Elia. “Je krijgt enerzijds wel medelijden met het personage, maar het is gelijktijdig ook hilarisch. De naam Julie Ghebuer is dan ook niet toevallig gekozen. Deze vrouw kon zomaar jullie gebuur zijn. Een heel herkenbaar verhaal dus, een komische monoloog. Een beetje de tegenhanger van Caveman.”

Voor Manon Soberon is het haar eerste monoloog. “Daar ben ik best wat zenuwachtig voor, ja, ook al heb ik veel theaterervaring. Maar als je alleen op het podium staat, is er niemand om op terug te vallen. Mijn enige steun zijn mijn kostuums. In elk geval, we zijn in oktober met dit stuk gestart, ik ben er helemaal klaar voor.”

Serge Elia liet het stuk ook al opvoeren in andere Vlaamse steden, telkens met een andere actrice. “Tja, ze zijn allemaal zwanger geworden nadat ze dit stuk speelden. Manon kan zich maar beter voorbereiden”, lacht hij.

‘Een dag uit het leven van Julie Ghebuer’, vrijdag 24/01, zaterdag 25/01 en zaterdag 1/02 om 20 uur, zondag 26/01 en zondag 2/02 om 15 uur. Tickets: 17 euro, 16 euro voor 60+, 12 euro voor studenten. www.scalaplatform.be of 09/228 87 20. Dendermondesteenweg 163 – 165, dichtbij de Dampoort.