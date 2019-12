13 niet te missen winterbars in Oost-Vlaanderen Redactie

13 december 2019

19u24 0 Gent In de winter geen gezellige pop-ups zoals de hippe zomerbars in juli of augustus? Fout! Ook de pop-upwinterbars zijn al een tijdje aan hun opmars bezig. Wij lijsten de leukste pop-ups op in onze provincie, winterse sfeer verzekerd.

1. Good Mood Wintergarden (Wetteren)

Adres? Molenstraat in Wetteren

Open op? Zaterdag 14 december tussen 16 uur en 2 uur en op zondag 15 december tussen 14 uur en middernacht.

Waarom hier naartoe? Een gezellige en ook trendy winterbar in het centrum van Wetteren op wandelafstand van de kerstmarkt en het winterdorp op de Markt. Op zaterdag is er een après-ski party tot 2 uur. Enkele sfeermakers van formaat mixen er de beste dansplaten met de tofste meezingers. Gegarandeerd een feest voor jong en oud.

Prijzig? Je vindt er een ruim assortiment aan koude en warme dranken aan democratische prijzen met pintjes en jenevers aan 2 euro en glühwein aan 3 euro.

Iets te eten? Winterse gerechtjes zoals tartiflette, braadworst,... geserveerd door cateraar FRAN.

Kinderanimatie? De jongere bezoekertjes kunnen in de Good Mood-winterbar een unieke foto nemen met een authentieke skilift, maar ook genieten van een warme chocomelk of een heerlijke brownie.

Nog meer weten? Alle info is te vinden op de Facebookpagina van Wintergarden.

2. Café Kiosk Kersteditie (Aalter)

Adres? Markt in Aalter

Open op? vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 december

Waarom hier naartoe? Er wordt een tent geplaatst op de Markt van Aalter, dus ook bij slecht weer kan je in de verwarmde tent genieten van de kerstsfeer. De toegang tot de tent is gratis. Elke avond zijn er optredens en dj’s.

Prijzig? Bier en frisdrank voor 2,60 euro, voor een glaasje cava betaal je 5 euro.

Iets te eten? Er staan eetkraampjes. Op zondag 22 december is er op de middag ook een luxe winterbarbecue voor 35 euro per persoon.

Kinderanimatie? Gezinnen met kinderen zijn welkom, maar er is geen specifieke kinderanimatie.

Ook dat nog! Op zondagavond 22 december zijn er vanaf 17 uur gratis optredens van Swoop, Partie Party en The Amazing Flowers.

Nog meer weten? Alle info op www.cafekiosk.be.

3. Moose Bar (Gent)

Adres? Overpoortstraat 82, Gent

Open op? Donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 14 november.

Waarom hier naartoe? Een gezellige atmosfeer in een winterse après-ski hut zorgt voor de perfecte ambiance, die je het après-ski gevoel met vrienden helemaal laat (her)beleven. Ga uit de bol op onze après-ski muziek, geniet van de bediening in Lederhosen en de geweldige feestjes in onze winterbar. Prosit!

Iets te eten? Nee

Kinderanimatie? Nee

Nog meer weten? Bezoek de website op https://www.moosebar.com of ga naar de Facebookpagina van Moosebar Gent

4. Husky Bar (Gent)

Adres? Klein Turkijke 20 in Gent

Open op? Vanaf 6 december tot 5 januari. Maandag tot vrijdag open van 12 uur tot middernacht. Zaterdag en zondag vanaf 11 uur. Zaterdag een uurtje langer open.

Waarom hier naartoe? Tijdens de Gentse Winterfeesten wordt Ray, in de volksmond bekend als ‘de serre van Klein Turkije’, omgetoverd tot een gezellige winterse plaats voor jong en oud.

Iets te eten? Husky Bar biedt in een speciale formule onder andere tapas en fingerfood aan.

Ook dat nog! De Husky Bar organiseert de komende weken onder ander een Christmas Sweater Night, een Vlaamse Meezingers Avond en een All I Want For Christmas Tribute.

Nog meer weten? Bezoek de website op www.huskybar.gent

5. Zebra Woods (Gent)

Adres? Zebrastraat in Gent

Open op? Donderdag 26 december tot zondag 5 januari van 19 uur tot 1 uur. Op 30 en 31 december en op 1 januari zijn er geen festiviteiten

Waarom hier naartoe? A pop-up winter forest. De Zebrastraat wordt omgetoverd tot een overdekt bos. Tijdens dit winterfestival tonen fantastische bands en dj’s het beste van zichzelf. Opwarmen kan met een stomend drankje of winterse streetfood.

Prijzig? Maaltijden rond de 10 euro, cocktails kosten er 8,75 euro en voor frisdranken of een pintje betaal je 2,5 euro.

Iets te eten? Om de twee dagen een andere foodtruck: waarbij je volwaardige maaltijden, maar evengoed iets kleins kan eten.

Kinderanimatie? Nee

Ook dat nog! De hoofdartiest van de dag kiest telkens zelf wie het voor- en naprogramma speelt. Onder andere Taxiwars, Arno, Novastar en Brihang zullen optreden.

Nog meer weten? Bezoek de website op www.zebrabeach.be of bezoek de Facebookpagina op www.facebook.com/zebrawoods/

6. Terug naar de Gentse jaren twintig

Adres? Sint-Veerleplein in Gent

Open op? Nog tot zondag 5 januari, de hele dag door.

Waarom hier naartoe? Voor een vintage kerstbeleving moet je op het Sint-Veerleplein zijn. Hier ga je terug naar de jaren ‘20. Er is een kleine antieke paardenmolen en een carrouseltent van 1926 met familiebar. ’s Avonds kun je meezingen met een kerstkoor of feesten op een après ski party.

Kinderanimatie? Kleine antieke paardenmolen en een carrouseltent met familiebar.

Nog meer weten? Bezoek de website www.gentsewinterfeesten.be

7. Winterwonderkasteel (Gent)

Adres? Gravensteen, Sint-Veerleplein 11, Gent

Open op? Nog tot zondag 5 januari, enkel gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari

Waarom hier naartoe? Winterwonderkasteel dompelt het Gravensteen onder in een wintersfeer. Tussen de donkere wenteltrappen van de dikke kasteelmuren, ontdek je de magie van warmte en gezelligheid in de meest duistere tijd van het jaar. Een betoverende ervaring voor klein en groot. Tijdens deze magische periode baadt het Gravensteen in een Bourgondische sfeer met verbluffende feesttafels en fabelachtige versieringen. Laat je betoveren door de spektakelzucht en waan je een leeftijdsgenoot van de Vlaamse Primitieven. Nood aan een opkikker na de wandeling? In de middeleeuwse stallingen kan je je opwarmen aan een winters drankje in de gezellige pop-up winterbar.

Prijzig? Gratis onder de 19 jaar. Onder de 26: 6 euro. Tussen de 26 en de 64: 10 euro (7,5 euro voor Gentenaars en 65-plussers).

Iets te eten? Nee.

Kinderanimatie? Nee.

Ook dat nog! De winterbar is vrij toegankelijk en is open tot één uur na sluitingstijd van het kasteel.

Nog meer weten? Bezoek de website op https://historischehuizen.stad.gent/nl/gravensteen/bezoek/winterwonderkasteel

8. Ice’Kimo (Deinze)

Adres? Emiel Clauslaan 56 in Deinze

Open op? Ice’Kimo is van vrijdag 6 december tot en met zondag 15 december iedere avond open vanaf 17 uur. De keuken sluit om 23 uur en de deuren sluiten om 1 uur.

Waarom hier naartoe? De mobiele icebar van Sculpture World, waarbij je kan genieten van drankjes in een betoverende setting bij -5 graden Celsius. Wanneer je de ruimte binnenstapt, waan je jezelf in een andere wereld. Bijna alles wat je ziet is van ijs gemaakt en dankzij speciale verlichting komt dit nog mooier tot zijn recht.

Prijzig? Toegang is gratis, voor de icebar betaal je 10 euro (inclusief twea drankjes)

Iets te eten? Er is een uitgebreid culinair concept. Iedere dag kan je hier terecht voor een foodsharing, waarbij je vijf lekkere gerechten zoals ribbetjes, mosselen of kabeljauwhaasje geserveerd krijgt en daarnaast kan je ook kiezen voor een van de vijf dagschotels. Op vrijdag -en zaterdagavond kan je daarnaast ook kiezen voor een menu. Alle gerechten worden buiten klaargemaakt op speciale grillplaten van Ofyr.

Kinderanimatie? Op zondag zijn er workshops ice carving.

Nog meer weten? Alle info op de Facebookpagina ‘Ice’Kimo Winter-ijs Bar’ en www.icekimo.be.

9. Kerststube De Wettel (Ninove)

Adres? Stationsstraat 69 in Ninove

Open op? Elke dag tot en met 31 januari

Waarom hier naartoe? Gezellige kerstsfeer, naar Oostenrijks model. Uitbater Annita en Dirk zijn in de weekends en op de feestdagen in typische Oostenrijkse klederdracht gekleed. Er is aangepaste Duitstalige en kerstmuziek. Komende zondag 15 december komt de Kerstman op bezoek bij De Wettel. Hij arriveert met de trein om 15 uur in het station van Ninove, vlakbij de kerststube op het stationsplein, samen met een gezelschap in Tiroler-klederdracht.

Prijzig? Op zondag 15 december betalen volwassenen 5 euro voor een pannenkoek + een warme drank.

Iets te eten? Op zondag 15 december zijn er pannenkoeken te verkrijgen in De Wettel.

Kinderanimatie? De Kerstman zal zondag snoep en fruit uitdelen aan de kinderen. Alle kinderen tot twaalf jaar krijgen daarna ook gratis een pannenkoek en warme chocolademelk.

Ook dat nog! Uitbaters Annita Sonck en Dirk Souffriau bouwden hun café De Wettel na 25 jaar om tot een echte Oostenrijkse bierstube. Eind september heropende de vernieuwde zaak. Na de kerst- en eindejaarsperiode wordt De Wettel opnieuw een bierstube.

Nog meer weten? Meer info op de Facebookpagina ‘Kaffee De Wettel’ of via kaffeedewettel@gmail.com.

10. Thirsty Toucan in Beveren

Adres? Grasplein voor Hotel van der Valk, Gentseweg 280 in Beveren-Waas

Open op? Van woensdag tot zondag tot eind januari

Waarom hier naartoe? Naast 200 m² verwarmde chalet is er ook een gezellig winterterras. Je kan er terecht voor originele kidsactiviteiten, een stevig après ski feestje, een winter bbq of gewoon een bezoek aan het wintercafé.

Prijzig? De toegang is gratis

Iets te eten? Dat gaat van een pannenkoek of appelstrudel tot een winterbarbecue voor 27 euro.

Kinderanimatie? Elke week zijn er activiteiten, hoe hiervoor de facebookpagina in de gaten

Ook dat nog! Je kan de winterbar op maandag en dinsdag ook gewoon helemaal voor jezelf afhuren!

Nog meer weten? Bezoek de Facebookpagina van Thirsty Toucan of ga naar de website https://thirstytoucan.be/

11. NIEUW: Winterbar Merelbeke

Adres? Dijsegem: op het grasplein aan de bibliotheek en het gemeentehuis in centrum Merelbeke

Open op? Vrijdag 20, zaterdag 21, zondag 22 december vanaf 16 uur. Donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 december vanaf 16 uur. En op oudejaarsavond met diner en party!

Waarom hier naartoe? Bjorn Teirlinck (21), chauffeur bij de gemeente, organiseert dit voor het eerst. Volledig overdekte en verwarmde tent die is aangekleed met glazen en houten wanden tot een grote chalet. Feeëriek verlicht en gratis toegang.

Prijzig? Voor een pint en jenevers betaal je 2,5 euro.

Iets te eten? Een traditioneel hamburgerkraam tijdens de weekends. En diner (bijna uitverkocht) op oudejaarsavond.

Kinderanimatie? Neen

Ook dat nog! Er is Merelbeekse koffie (met likeur) en deze bar is ook open op Oudejaarsavond met diner vanaf 18 uur en New Years Evening Party vanaf 23.30 uur. Inkom, inclusief twee drankjes, is 10euro.

Nog meer weten? (website, facebookpagina) https://www.facebook.com/WinterbarMerelbeke1/?ref=br_rs

12. NIEUW: Castro Winterbar (Sint-Niklaas)

Adres? Castrohof in Sint-Niklaas

Open? Drie lange weekends, telkens van donderdag tot en met zondag, tussen 19 december en 4 januari.

Waarom hier naartoe? Castro Winterbar pakt uit met een sfeervolle, gezellige chalettent, met een programma voor jong en oud, van feestjes met bekende dj’s en afterworks tot kindermiddagen.

Prijzig? De toegang is gratis, ook voor de feestjes, en dranken en hapjes zijn er te krijgen aan democratische prijzen.

Iets te eten? Er zijn een hele reeks hapjes te krijgen en ook foodtrucks zijn van de partij.

Kinderanimatie? Absoluut. Twee zondagmiddagen is er volop kinderanimatie, met ook de kerstman erbij.

Ook dat nog! Leuk wordt het er ook al zeker op donderdag 2 januari, met de ‘Second New Year Party’. “Een traditie van vroeger, om een groot feest te organiseren op de tweede nieuwjaarsdag, vooral voor iedereen die moest werken op oudejaarsavond of nog niet genoeg gefeest had. En dan tellen we opnieuw af!”

Nog meer weten? Bezoek de webiste www.castrobar.be of ga naar de Facebookpagina Castro Winterbar

Jägerbar (Oudenaarde)

Adres? Galgestraat 157

Open op? Donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 19 uur, zondag vanaf 16 uur.

Waarom hier naartoe? Een zelfgemaakte chalet in een verlaten fabriekshal, van een unieke locatie gesproken. De pop-up bar is gedecoreerd met typische elementen uit de skigebieden zoals skigondels, een berggeit, dennenbomen, dierenhoofden aan de muur, snowboards en skilatten. Van donderdag tot zondag brengen ze de après-skisferen naar Oudenaarde want initiatiefnemer Simon Christiaens nodigt elke week gekende dj’s en artiesten uit. René Karst (Atje voor de sfeer), 2 Fabiola, Gebroeders Ko en Het Feestteam komen alvast langs.

Prijzig? Pintjes, frisdrank en jenever aan 2,5 euro per stuk

Iets eten? Winterse snacks zoals hotdogs, stutten met raclettekaas, hamburgers en Jäger Burgers met spek zijn verkrijgbaar bij de foodtruck.

Kinderanimatie? Nee, de minimumleeftijd op vrijdag en zaterdag is 20 jaar. Op donderdag en zondag is iedereen welkom.

Ook dat nog! Na het succes van de eerste editie hebben de organisatoren geïnvesteerd in extra decoratie, een eigen applicatie, elektronische lockers, professioneel licht en geluid en eigen halve liter glazen om nog meer sfeer te creëren en de bezoekers te faciliteren.

Nog meer weten? www.jagerbar.be