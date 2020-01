128 uur zoet met schilderen: ziehier het Lam Gods... in chocolade Sabine Van Damme

31 januari 2020

19u18 4 Gent Voor het Van Eyck-jaar doen heel wat handelaars iets speciaal, maar chocolatier Van Hoorebeke op het Sint-Baafsplein spant toch wel de kroon. Zij zetten zondag een replica van het Lam Gods-paneel in hun etalage, maar dan wel in chocolade. De gelijkenis is treffend.

Niet dat Luc en Christine Van Hoorebeke zelf zo’n artistieke hand hebben. “Maar wij nemen geregeld deel aan beurzen. We zijn bijvoorbeeld in Shanghai en Milaan geweest. En daar leer je wel wat mensen kennen. Zoals Andrew Farrugia uit Malta. Hij is een echte kunstenaar.”

Alle details moeten perfect zijn. De ogen van het lam moeten diep in de ogen van de Gentenaars kijken, de kleuren moeten juist zijn Luc en Christine Van Hoorebeke

Van Hoorebeke dacht eerst de Van Eyck-hype aan zich voorbij te laten gaan, maar raakte in september toch besmet. “Toen kwamen we met het idee van dit paneel. Andrew noemde het zijn grootste uitdaging ooit, maar zag het wel meteen zitten.” Het resultaat is verbluffend. Het chocoladen paneel is 1,65 op 0,85 meter groot. En het is echt helemaal in chocolade gemaakt. Het ‘houten’ kader is donkere chocolade met daarover een gouden spray. Het schilderij zelf is een paneel van 1 centimeter dikke witte chocolade. “En daarna is alles met de hand geschilderd, met gekleurde chocolade. Tot in de details. Dit is dus geen print of zo, geen gedrukte foto, maar een echt, chocoladen schilderij. En het is exact half zo groot als het echte.” En nog een gelijkenis met het echte paneel: ook de temperatuur is belangrijk om het werk optimaal te bewaren.

Andrew tekende het hele tafereel over op speciaal papier. Dat alleen al duurde 2 weken. In totaal is hij 128 uur bezig geweest aan dit kunstwerk, dat 45 kilo weegt. In het atelier van Van Hoorebeke wordt de laatste hand gelegd aan het stuk, alle details moeten perfect zijn. “De ogen van het lam moeten diep in de ogen van de Gentenaars kijken, de kleuren moeten juist zijn.”

Tabletten

Vanaf zondag staat dit zoete huzarenstukje in de etalage. “En daarna gaan we kleine tabletten maken met hetzelfde tafereel erop, maar dan wel geprint”, klinkt het. “Die gaan we dan verkopen. Dit grote paneel uiteraard niet. Dat blijft voor altijd in onze collectie. Al zeggen we het zelf, het is een prachtstuk.”