123-piano gestart met regen en silent concert Sabine Van Damme

16 augustus 2019

22u17 5 Gent Tot 22 september klinkt er weer muziek in de Gentse straten. De zevende editie van 123-piano is vrijdagavond op gang getrapt, met een stevige regenbui waar niemand zich iets van aantrok. Het silent concert onder de Stadshal was het hoogtepunt.

Het was de hele dag droog gebleven, maar om 20 uur gingen de hemelsluizen open, net bij het inspelen van de Bisdomkaai-piano. Niemand trok zich er iets van aan. De vijf piano’s die in de Gentse straten staan zijn ‘gepimpt’. Zo is die aan de Bisdomkaai, tegenover John Terras, versierd met vinylplaten en platenhoezen. Die aan de Krook is een heuse robot-installatie. Je kan via Twitter met de hashtag 123piano een tekst doorsturen, die door de piano wordt voorgelezen én afgedrukt terwijl je speelt. En de piano onder de Stadshal is ingebouwd in een grote megafoon. Frederik Sioen opende 123-piano officieel, al speelde hij zelf géén piano. Dat deden andere grote namen wel. In Sint-Lucas was het zelfs de wereldvermaarde Gentse sopraan Emma Posman die zich liet horen. Afsluiter van de startavond was een ‘silent concert’ onder de Stadshal, waarbij je het concert van pianovirtuoos Poltrock alleen kon horen via een koptelefoon. Er waren er 600 voorzien, en die waren zo goed als allemaal bezet. Vanaf zaterdag kan iedereen die daar zin in heeft op de piano’s spelen, al moeten ze altijd om 22 uur dicht. De buren hebben ook recht op rust.

Alle info over het project op www.123-piano.be.