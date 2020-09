120 van de 136 parkstoelen staan er nog: “De meeste Gentenaars deugen” Sabine Van Damme

10 september 2020

18u08 2 Gent In de laatste week van juli plantte de stad In de laatste week van juli plantte de stad 136 olijfgroene stoelen neer verdeeld over twee parken. De Gentenaars mogen die gebruiken hoe en waar ze willen, maar moeten ze wel in het park laten staan. Na een week bleken er al een aantal verdwenen, maar daar bleef het blijkbaar bij.

Ze staan er nog steeds: losse, olijfgroene stoelen, in het Coyendanspark en in het Koning Albertpark. Mieke Bouve (Open Vld) wilde graag weten hoeveel van de 136 exemplaren er nog staan. Dat blijkt reuze mee te vallen. “Wekelijks organiseren we een telling”, zegt Astrid De Bruycker (sp.a). “In de week van 4 september stonden er nog 79 stoelen in het Koning Albertpark, en 41 in het Coyendanspark. In totaal zijn er dus nog 120 van de 136 over.”

Het idee is niet van Gent afkomstig, maar uit Parijs, en werd al gekopieerd in andere steden. Gent baseerde zich onder meer op de evaluatie van het proefproject in Brugge vorig jaar. “Op basis daarvan hebben we gekozen voor stevige, iets zwaardere stoelen, wat het meenemen al ontmoedigt”, zegt De Bruycker. “Ook staan er infoborden met de vraag ze te gebruiken, maar wel in het park te laten staan. Elke stoel heeft ook een antidiefstalsticker en een eigen nummer. We zien nu dat de stoelen gretig gebruikt worden, maar wel blijven staan. Extra maatregelen zijn dus niet nodig. Maar voor een echte evaluatie wachten we tot het najaar. De eerste indruk is alvast dat het een succes is.”