120.000 euro boete voor biogasbedrijf uit Zomergem Cedric Matthys

18 oktober 2019

18u40 0 Gent Het biogasbedrijf Calagro uit Zomergem heeft in het Gentse hof van beroep een stevige geldboete gekregen. De raadsheren bevestigden de boetes die eerder al waren uitgesproken in eerste aanleg.

Calagro zet organisch materiaal omzet naar groene energie. Hierbij dumpten ze echter afvalwater en meststoffen in een gracht die uitkomt in de Lieve, waardoor het water verontreinigd raakte. Het bedrijf veroorzaakte ook jarenlang geurhinder in de buurt.

Na tientallen klachten van buren kwam het in maart vorig jaar tot een rechtszaak. Het bedrijf moest 60.000 euro betalen. De twee zaakvoerders hadden elk een boete van 30.000 euro aan hun been. Twee burgerlijke partijen, buren van het bedrijf, kregen elk een schadevergoeding van 2.500 euro voor de hinder die ze ondervonden. Deze straf heeft het hof van beroep nu bevestigd.