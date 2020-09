11 Robuuste Woningen in Sint-Amandsberg zullen 11 daklozen permanent huisvesten, het wordt geen duiventil Sabine Van Damme

16 september 2020

16u52 0 Gent In Sint-Amandsberg gaat de stad langs de Hogeweg 11 ‘Robuuste Woningen’ bouwen. Dat zijn kleine maar zeer stevige huizen waarin chronisch daklozen een nieuwe start zullen krijgen. Het project is uniek in Vlaanderen maar bestaat wel al in het buitenland. “De Gentse daklozen die geselecteerd worden, zullen daar een nieuwe thuis vinden. Het is geen doorloophuis of noodoplossing, het is de bedoeling dat ze een nieuwe start als buurtbewoner krijgen.”

Schepenen Heyse en Coddens trekken het project samen. Dinsdagavond kreeg de buurt te horen wat er op til is. In 2021 zullen op een site langs de Hogeweg, tussen Bpost en de volkstuinen, 11 woningen worden gebouwd, en één begeleidersunit. In 2022 zullen die klaar zijn én bewoond worden door mensen die dakloos waren. Uiteraard zullen die de nodige begeleiding krijgen. “Het gaat om kleine woningen, en we bedoelen dan ook echt klein”, zegt schepen van wonen Tine Heyse (Groen). “De woningen zijn 40 vierkante meter groot, met een minimaal comfort. Ze worden verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Gent, aan reguliere huurprijzen. Het zijn géén doorloopwoningen. De huisjes zijn dus niet bedoeld om telkens opnieuw nieuwe bewoners te ontvangen. Ze moeten een duurzame thuis bieden aan mensen die weg willen uit de dakloosheid, zodat ze een volwaardige buurtbewoner kunnen worden. Al zullen mensen die opnieuw het juiste spoor vinden, op termijn vanzelf wel verhuizen naar een groter huis.

De woningen zijn zo ontworpen dat ze inspelen op het opnieuw leren wonen, na diverse jaren op straat, of na mislukte woonervaringen. Bij de woningen zal begeleiding worden voorzien zolang dat nodig is, vanuit een team met verschillende expertises: zoals medisch, sociaal en psychologisch. Zodra een bewoner weer op eigen benen staat, kan hij of zij gewoon verder met zijn of haar leven, en blijft die regulier wonen in de woning. “Het project Robuuste Woningen is uniek in Vlaanderen en wordt deels gesubsidieerd door Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen en voor een stuk ook door de provincie Oost-Vlaanderen”, klinkt het.

Betaalbare huisvesting toegankelijk te maken, ook voor daklozen en mét begeleiding is een systeem dat werkt in het buitenland Schepen Rudy Coddens

Duurzame vorm van wonen

In de 11 woningen komen dus 11 Gentse burgers met een verleden van dakloosheid. Het project past binnen de visie rond woonbeleid waarin wordt ingezet op structurele woonoplossingen voor mensen met een beperkt inkomen. “Het project van vandaag is voor de groep van daklozen waarvoor we niet langer alleen op opvang inzetten, maar vooral op een duurzame vorm van wonen. Want alle goede bedoelingen ten spijt, zien we in ons welvarende Vlaanderen en ook in Gent een groeiend aantal daklozen de laatste jaren”, klinkt het bij schepen Coddens (sp.a). “Hier zijn veel verschillende oorzaken voor te vinden, waaronder de groeiende ongelijkheid in onze samenleving en de stijgende prijzen op de woningmarkt. Betaalbare huisvesting toegankelijk te maken, ook voor daklozen en mét begeleiding is een systeem dat werkt in het buitenland. Gent huisvest nu al een kleine honderdtal daklozen per jaar, met begeleiding. In gemiddeld 90 procent van de gevallen werkt dat. Bij die mensen waar het niet lukt, is dat soms omdat ze in een te prikkelrijke omgeving wonen, of nood hebben aan meer omkadering. De Robuuste Woningen bieden hier een antwoord op. Bovendien is deze oplossing op lange termijn goedkoper dan het huidige systeem waarin daklozen vaak heen en weer worden geslingerd tussen de nachtopvang en spoeddiensten.

De 11 bewoners worden zorgvuldig gescreend en geselecteerd. De bewoners leven in principe zelfstandig, en zijn dus vrij in hun doen en laten. Wél zijn ze verplicht om enkele regels op de site en tegenover de buurt te respecteren Projectontwikkelaar

Prikkels

De woningen krijgen een gezamenlijke toegang, de achterzijde wordt dicht gemaakt, en aan de voorkant komt een haag. De mensen die er komen zijn in staat om zelfstandig te wonen”, benadrukt de projectontwikkelaar. “Al kunnen ze het wel moeilijk hebben met prikkels uit de buurt, of met het rekening houden met buren. De 11 bewoners worden zorgvuldig gescreend en geselecteerd. De bewoners leven in principe zelfstandig, en zijn dus vrij in hun doen en laten. Wél zijn ze verplicht om enkele regels op de site en tegenover de buurt te respecteren. Er wordt ook gezocht naar een nuttige dagbesteding, bijvoorbeeld in de volkstuinen. Overdag is er een beheerder die kan worden aangesproken bij problemen, maar er is ook een permanent aanspreekpunt voor de buurt.