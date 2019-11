11 eeuwelingen in december, oudste Gentse wordt 111 Sabine Van Damme

29 november 2019

15u51 0 Gent In december viert de stad Gent liefst 11 eeuwelingen. In totaal zullen er eind dit jaar – zonder tegenslagen wel te verstaan – 67 mensen in Gent wonen die 100 jaar of ouder zijn. Daarbij zijn er 55 vrouwen en 12 mannen. De oudste wordt op kerstdag 111 jaar.

Lang niet elke eeuweling wil op foto in de krant verschijnen, maar ze zijn dus met veel, zo blijkt. “In december mogen we liefst 11 mensen in de bloemen zetten die deze maand 100 jaar of ouder worden”, zegt schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke. Dat is opvallend veel, de andere ‘topmaanden’ zijn april en mei, met telkens 7 jarige eeuwelingen.

Mariette Bouverne is momenteel de oudste Gentse. Zij wordt op kerstdag 111 jaar, maar wil dat alleen met haar familie vieren. Ze heeft een grote voorsprong p de nummer 2, die 107 jaar is. Verder zijn er 3 105-jarigen, 4 104-jarigen, en 4 103-jarigen. Daar ligt blijkbaar de grens van ‘uitzonderlijk’, want liefst 11 Gentenaars zijn al 102. Daar zitten ook 2 mannen bij, de oudste mannen van Gent. Er zijn ook 10 101-jarigen en 33 100-jarigen.

