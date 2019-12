11.000 (mistige) knallen verwelkomen 2020 aan Portus Ganda Sabine Van Damme

01 januari 2020

01u33 0 Gent Aan de Portus Ganda is om middernacht het nieuwjaarsvuurwerk afgestoken, een traditie die Gent al jarenlang in stand houdt. 23.000 euro heeft dat gekost, maar voor de liefhebbers was het mooi om te zien. Alleen de mist en de rook zorgden voor verminderde zichtbaarheid.

Het was koud maar niet bijtend koud, en het was vooral droog. Dus zakte een massa Gentenaars – maar ook heel veel toeristen – af naar de Portus Ganda om het vuurwerkspektakel van op de eerste rij mee te maken. Het was opnieuw vuurwerkontwerper Evrard Pauly die het ‘bompakket’ voor eindejaar samenstelde. Goud was er vaak te zien in de lucht, en ook wit. Het beloofde blauw was minder te zien. In totaal zijn zowat 11.000 effecten de lucht in geschoten op 20 minuten tijd. Enkele keren leek het alsof het eindbouquet werd afgeschoten, maar dat bleek 3 keer ‘vals alarm’. Pas om 00.17 kwam dat op gang, en de laatste drie minuten knalde het nog 64 keer. De klinkers o en a waren met voorsprong de meest populaire in de eerste 20 minuten van dit nieuwe decennium. Enige spelbreker: de mist. De zichtbaarheid verminderde naar gelang het vuurwerk vorderde, omdat ook de rook van het vuurwerk zelf ter plaatse bleef hangen. Niet dat iemand erom maalde. Op nieuwjaar is immers iedereen verplicht vrolijk.

Na middernacht was het een uur lang toegelaten om overal in Gent vuurwerk af te steken. Wensballonnen, voetzoekers en andere bommetjes waren en zijn verboden, maar daar lijkt een hoop jongeren vierkant zijn voeten aan te vegen. Eigenlijk wordt er al een halve week geknald in wijken als de Brugse Poort, Wondelgem en Gentbrugge, tot grote ergernis van vele bewoners. Maar zolang de politie de bommetjesgooiers niet op heterdaad betrapt, kan daar niks tegen gedaan worden.