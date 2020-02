100 kaarsjes voor kampioene pietjesbak Sabine Van Damme

04 februari 2020

13u26 1 Gent Eigenlijk verjaarde Maria Putteman gisteren al, maar het is vandaag dat ze in de bloemen werd gezet door schepen Mieke Van Hecke, met complimenten van het koningshuis. Maria is immers 100 geworden.

De eeuwelinge woont nog steeds thuis, en verkeert nog in goede gezondheid. Ze werd geboren in Lebbeke, en volgde les op de naaischool in Dendermonde. Ze heeft daarna 8 jaar in een naaiatelier in Brussel gewerkt, maar voor de liefde verhuisde ze naar Gent. In 1955 trouwde ze met Gérard De Landsheer. In Gent werd Maria al snel een bekend gezicht. Ze was namelijk vanaf 1956 tot aan haar pensioen gerante bij Franco Belge, dé specialist in onderhoudsproducten, in Gent vooral bekend als ‘de winkel die alles had’. Die winkel sloot vorig weekend definitief de deuren. In de tijd van Maria zat Franco Belge nog in de Overpoortstraat, daarna verhuisde de zaak naar de Vrijdagmarkt, en de laatste jaren was de Belfortstraat de vaste stek.

Maria had ook een hobby: pietjesbak spelen. Ze was er zo goed in dat ze koningin van de Pietjesbak werd genoemd. Ze speelde in de Kring van Sint-Pieters. Vandaag volgt Maria nog steeds graag sportwedstrijden, vooral wielerwedstrijden en tennis. Ze is lid van Samana Ziekenzorg, en komt nog maandelijks samen met die groep. Ze zullen ook samen haar eeuwfeest vieren.

Maria en Gérard kregen één dochter, Karina, die voor twee kleinkinderen zorgde, Evelien en Hendrik. Gérard overleed in 2004.