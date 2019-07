10 niet te missen belevenissen op de Gentse Feesten volgens Feestenburgemeester Annelies Storms: “Heb 90’s party Millie Vanillie alvast met stip aangeduid in mijn agenda”

Erik De Troyer

09 juli 2019

16u05 0 Gent Annelies Storms begint binnen 10 dagen aan haar eerste Gentse Feesten als Feestenburgemeester. Ze kreeg van ons de niet te benijden taak om 10 niet te missen belevenissen te vissen uit de meer dan 3.000 evenementen die de Gentse Feesten in de aanbieding hebben. “Eén ding staat vast. Ik ga dansen. Of het nu op Prince of MIlli Vanilli is... of een wals met de burgemeester.”

“Ik kijk enorm uit naar het openingsevenement”, zegt Annelies. “Koorddansers die van de ene naar de andere kant van de Reep lopen. Dat moet toch voor spanning zorgen. En dan is er Allez Chantez dat iedereen Gentse en niet-Gentse klassiekers zal laten meezingen. Ik heb zelf al eens meegezongen en ik stapte vrolijk buiten. Ik denk dat het een mooie manier is om de Gentse Feesten samen te starten”.

“Er is ook wel ruimte voor een stukje geschiedenis. De tentoonstelling over 50 jaar Gentse Feesten van Trefpunt in de Triodos-bank zal de moeite waard zijn. Mijn eigen eerste herinnering aan de Gentse Feesten is er één van het Huis van Alijn. Elke Gentse Feesten ging ik met mijn twee zussen en mijn ouders naar het poppentheater van Pierke. Mijn zussen en ik droegen allemaal hetzelfde roze kleedje en ik herinner me de snoepkettingen nog. Met mijn zoon van acht ga ik zeker kijken.”

“Danske placeren”

“Een circusvoorstelling die ik zeker wil zien is ‘Ceci n’est pan une fête’ van het Collectif Malunés. Dat is een Belgische groep die ik twee jaar geleden al aan het werk zag. Ze geven echt een prachtige hedendaagse toets aan circus. Zij zorgen ook voor de muziek bij het vuurwerk.”

“Wat ik zeker wil doen is af en toe een ‘danske placeren’. Ik heb alvast de 90's party Millie Vanillie op de Korenmarkt met stip aangeduid in mijn agenda. Geef mij een nummer van Prince en ik ben niet te houden. Als jong meisje was ik ook fan van Milli Vanilli. Ik heb die plaat nog ergens op mijn zolder liggen”, zegt de schepen. “Mijn hart brak toen bleek dat die gewoon playbackten.”

“Voor Bal 1900 heb ik nog een danspartner nodig. Het is een klassieker net als vuurwerk en de ommegang van de stroppendragers. Ik vermoed dat ik met Mathias zal dansen. Benieuwd of hij er iets van kan”, lacht de schepen.

Batastunt

“Zelf heb ik vroeger nog vaak op podia gestaan. Tot mijn 24ste heb ik klassiek ballet gedanst. Iedereen die graag eens op een podium wil staan, kan dat nu bij Wim for Life in basisschool de Oogappel aan de Reep. Ik ben benieuwd wat dat allemaal zal opleveren aan talent.”

“Iets nieuw is Zomer & Zonen: een kindertheaterfestival in Minnemeers en in de Kopergietery. Dat is echt voor alle leeftijden. Er zijn zelf voorstellingen voor kinderen van drie jaar.”

“Voor Batastunt moet ik zelf nog iets bedenken. Dat jaar staat het in het teken van recordpogingen en ik doe er zelf zeker één. Maar wat?”

“Uit de vele concerten kan ik moeilijk kiezen. Roland Van Campenhout viert twee keer zijn 75ste verjaardag. Eén keer aan Trefpunt en één keer op het Luisterplein. Maar misschien kies ik wel voor Praga Kahn op de Korenmarkt. Die avond gaan we met het voltallige college op stap. Misschien sleur ik iedereen wel mee naar daar. Het belangrijkste is dat alle bezoekers gewoon hun goesting doen, genieten van de Gentse Feesten en zelf ontdekken wat ze te bieden hebben.”