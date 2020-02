10% minder bezoekers in jubileumjaar S.M.A.K. Sabine Van Damme

05 februari 2020

12u49 0 Gent Het S.M.A.K. heeft in 2019 10% minder bezoekers over de vloer gekregen. Vreemd, want het was de 20ste verjaardag van het museum, en dus een jubileumjaar. “De tijdelijke tentoonstelling duurde te lang”, geeft cultuurschepen Sami Souguir als een van de redenen mee.

“Doorgaans heeft het S.M.A.K. 100.000 bezoekers per jaar, met een uitschieter van 125.000 bezoekers in 2016”, stelt Karlijn Deene (N-VA) vast. “Hoe komt het dan dat er in jubileumjaar 2019 slechts 93.000 bezoekers, of 10% minder dan anders waren?”

Cultuurschepen Sami Souguir stipt aan dat 93.000 nog steeds een goed resultaat is voor een museum van actuele kunst. “Maar in 2019 lag de focus in het S.M.A.K. op de collectietentoonstelling ‘Highlights for a Future’, een unieke en eigenzinnige presentatie van een selectie uit de collectie”, zegt hij. “Deze tijdelijke tentoonstelling liep 6 maanden, veel langer dan de gebruikelijke 3 maanden. Dit had, volgens het S.M.A.K., als gevolg bezoekers niet gehaast waren om langs te komen, en dat uitstel soms afstel werd. Een tentoonstelling voelt bij lange duurtijd duidelijk niet meer aan als een evenement. Eigenlijk zag deze tentoonstelling er uit als een permanente presentatie van de collectie. Positief is wel dat het S.M.A.K.met deze tentoonstelling een breed publiek heeft weten te bereiken. Er kwamen bijvoorbeeld 1.011 groepen langs, een ongezien record. Het vaste kernpubliek komt dan weer vooral voor tijdelijke tentoonstellingen, en aangezien er minder tijdelijke tentoonstellingen waren, kwamen zij ook minder langs.”

De schepen geeft nog enkele opmerkelijke cijfers. In 2019 kreeg het S.M.A.K. 47.867 buitenlandse bezoekers over de vloer, uit 86 landen, waarvan 39 Europese landen, 27 Aziatische, 11 Amerikaanse, 7 Afrikaanse en zelfs bezoekers uit Oceanië. Vooral Nederlanders (19.716), Fransen (6.029) en Engelsen (4.914) zijn fan.