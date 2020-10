10 jaar Muziekcentrum Goedleven in Oostakker: nieuwe zaal als kers op de taart Wietske Vos

12 oktober 2020

15u41 0 Gent Muziekcentrum Goedleven in Oostakker viert zijn tiende verjaardag. De ruimte van de voormalige petanqueclub in hetzelfde pand bouwde initiatiefnemer Vincent Welvaert (51) om tot een zaal voor zowel concerten, theater- en dansvoorstellingen als privéfeesten en culturele bedrijfsevents. “Uniek aan onze werking is de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines die hier hun ding doen.”

In 2010 startte Welvaert, oorspronkelijk leerkracht in het bijzonder onderwijs, met een project om toursupport te geven aan muziekgroepen. “Ik ben in de sector gerold toen ik in mijn vrije tijd een festival voor jong talent organiseerde, muzikant Sioen ontmoette en een tijdlang zijn tourmanager werd”, vertelt Welvaert. “Ik kreeg toen het idee om te gaan investeren in een aangepaste tourbus, die ik ook aan andere groepen kon verhuren. Ondertussen hebben we 20 van die tourbussen” (lacht)

Toen Welvaert niet genoeg parkeerruimte meer had, ging hij op zoek naar een externe locatie. Dat vond hij in het handelspand in de Goedlevenstraat, dat hij aanvankelijk maar voor een derde huurde. “Ik gebruikte de parking en richtte in het gebouw repetitielokalen in. Heel wat toen beginnende groepen hebben hier jarenlang gerepeteerd: Tom Dice, Balthazar, Amatorski, Team William, The Van Jets….”

Toursupport van a tot z

Van het een kwam het ander en ondertussen staat Muziekcentrum Goedleven synoniem voor tourondersteuning van a tot z: afhalen van artiesten van de luchthaven, repetitieruimtes en materiaal voorzien, techniekers regelen, productiewerk, ook voor festivals… “We hebben zelfs een artiestenverblijf: in ‘Band Resort’, boven de Gloria, kunnen artiesten logeren tijdens hun verblijf hier.” In de loop van de tijd kwamen steeds meer delen van het pand vrij, die door Welvaert bijgehuurd werden om er respectievelijk een muziekschool (Popcollege), dansschool (Danscollege) en nu dus een polyvalente zaal in onder te brengen.

Voor deze laatste uitbreiding deed Welvaert een flinke investering, “ongeveer ter waarde van een huis”. Welvaert: “Ik weet intussen wat een zaal nodig heeft om isolerend te zijn voor de buurt. Daarnaast heeft een akoestisch ingenieur zich erover gebogen. Half werk is geen optie: inmiddels zijn we als het ware ‘hofleverancier’ voor de hele Belgische muziekscene. We kunnen niet anders dan met topmateriaal werken.”

(Lees verder onder de foto)

In het DNA

Zo’n investering doen in tijden van corona, is dat niet om problemen vragen? “De ironie is dat ik jarenlang mijn verlof zonder wedde ben blijven aanvragen binnen het onderwijs, om pas 2 jaar geleden mijn ontslag te geven. Had ik geweten wat er ons boven het hoofd hing…. Maar muziek, cultuur, drempels verlagen en kans bieden aan jong talent, dat zit allemaal in mijn DNA. Vooral de kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines is mijn dada. Het is mijn droom om een jongetje van 5 jaar dat hier in Popcollege met gitaarles start, in de muziek te zien rollen via muzikanten die hier ook komen repeteren, of om hem te laten kennismaken met andere muziekgenres via onze eigen programmatie.” Welvaert maakt zich sterk dat hij met het muziekcentrum bouwt aan een uniek, polyvalent verhaal in Gent.

De nieuwe zaal kan normaal 380 personen herbergen, maar door COVID-19 zijn dat er nu maar 150. Nu de bubbel van 5 teruggebracht is naar 4, is het echter nog moeilijker om de zaal vol te krijgen: “Wie alleen wil komen, neem in principe in zijn eentje een hele bubbel in. Die andere drie plaatsen raken we dan niet meer kwijt. We roepen de mensen dus op zoveel mogelijk per vier te boeken.” Welvaert is blij met de steun binnen de sector, waarbij iedere speler doet wat hij kan: “Zo mogen we het ticketplatform van de Democrazy gebruiken.”

(Lees verder onder de foto)

De cijfers die Muziekcentrum Goedleven voorlegt, zijn indrukwekkend: in 2019 repeteerden 273 verschillende muziekgroepen in één van de 22 repetitielokalen, waarvan sommige wekelijks. Elke week komen zo’n 700 leden muziek- of dansles volgen bij Popcollege en/of Danscollege, bij ruim 50 docenten. Dagelijks doen (inter)nationale groepen een beroep op de logistieke diensten van Toursupport. Het muziekcentrum heeft ook een tiental bands in residentie.

Meer info over Muziekcentrum Goedleven, Goedlevenstraat 179, is te vinden op de website.

De eigen programmatie is te vinden via www.zaalgoedleven.be. Op 17/10 staat Partie Party van Kurt Burgelman op het podium.